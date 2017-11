Hello peeps! Here we present you this week’s BARC ratings.

This time Zee TV has climbed to number one position leaving Colors on second slot. While Star Plus has jumped to third place. In rural areas Zee Anmol, Sony Pal and Star Bharat has gained maximum ratings.

In 000s impressions Urban Zee TV 443982 Colors 410856 Star Plus 356148 Sony TV 334106 Star Bharat 316666 SAB TV 285031 Sony Pal 188157 &TV 150009 Zee Anmol 146688 Rishtey 108878

Impressions (000s) RURAL Zee Anmol 530044 Sony Pal 405706 Star Bharat 381969 Zee TV 297080 Star Utsav 284532 Rishtey 261172 DD National 244068 Dangal TV 190630 Colors 171488 Star Plus 161722

Talking about TV shows, Zee TV’s Kundali Bhagya, Sa Re Ga Ma Pa Li’l Champs and Kundali Bhagya are on the top three positions. In rural areas T20 Ind/Nz, Baalveer and Taarak Mehta gained the maximum eyeballs.

Impressions (000s)

URBAN

Zee TV’s Kundali Bhagya 6932

Zee TV’s Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs 6557

Zee TV’s Kumkum Bhagya 6224

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 6213

Sony TV’s Jio Kbc Play Along Special Week 5424

Colors‘ Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki 5307

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 5220

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5174

Colors‘ Udaan 5170

Zee TV’s Piyaa Albela 4755

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 4712

Colors‘ Bigg Boss 4386

Colors‘ Mahakali Ant Hi Aarambh Hai 4320

Star Plus’ Ishqbaaaz 4302

Star Plus’ Naamkarann 4206

Colors’ Tu Aashiqui 4153

Sony TV’s Super Dancer 4130

Zee TV’s Woh Apna Sa 3840

Colors‘ Chandrakanta 3729

Star Bharat’ Kya Haal Mr Paanchal 3676

Impressions (000s)

RURAL

Dd National’s L/T Paytm-17 1 T20 Ind/Nz 12210

Dd National’s L/T Paytm-17 3 Odi Ind/Nz 8231

Sony Pal’s Baalveer 6672

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 5422

Zee Anmol’s Ganga 5394

Zee Anmol’s Kaala Teeka 5355

Zee Anmol’s Jamai Raja 5148

Star Bharat’s Kya Haal Mr Panchaal 4961

Zee TV’s Kundali Bhagya 4931

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4523

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 4335

Star Bharat’s Jiji Maa 4219

Star Bharat’s Kaal Bhairav Rahasya 4148

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4120

Sony Pal’s C I D 4087

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 4013

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 3853

Zee TV’s Piyaa Albela 3785

Sony Pal’s Sankat Mochan Mahabali Hanumaan 3782

Zee Anmol’s Tashan-e-Ishq 3527