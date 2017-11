BARC India Ratings: 46 Week; Yeh Hai Mohabbatein and Bigg Boss 11 climb the charts

It’s that time of the week when you get to know which channel and which show is doing better in the ratrace of ratings. So, without further ado let’s find who sizzled and fizzled.

This time as well Colors’ is standing at the number one position followed by Zee TV and Star Plus. In rural areas, Zee Anmol, Sony Pal and Star Bharat gained maximum ratings.

(Impressions in 000s)

Urban Colors 451438 Zee TV 411746 Star Plus 361675 SAB TV 305645 Star Bharat 305631 Sony TV 302041 Sony Pal 191753 &TV 165647 Zee Anmol 155954 Rishtey 115221

Rural Zee Anmol 508374 Sony Pal 437806 Star Bharat 350947 Star Utsav 327616 Rishtey 303222 Zee TV 265408 Dangal TV 201288 Colors 187276 Big Magic 177336 Star Plus 152455

Zee TV’s Kundali Bhagya and Kumkum Bhagya are ruling the roost. Interestingly, Taarak Mehta has climbed to the third positions. In rural area again Taarak Mehta tops the charts followed by Baalveer and Ganga.

(Impressions in 000s)

Urban

Zee TV’s Kundali Bhagya 7580

Zee TV’s Kumkum Bhagya 7430

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6643

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5653

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5537

Colors’ Udaan 5330

Colors’ Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki 5246

Colors’ Bigg Boss 5111

Zee TV’s Piyaa Albela 5105

Colors’ Tu Aashiqui 5025

Sony TV’s Super Dancer 4990

Colors’ Mahakali Ant Hi Aarambh Hai 4876

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 4767

Colors’ Laado Veerpur Ki Mardani 4476

Colors’ Shani 4403

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4128

Star Plus’ Ishqbaaaz 4125

Colors’ Dil Se Dil Tak 4110

Star Plus’ Naamkarann 4046

Zee TV’s Woh Apna Sa 3976

Rural

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’s 7202

Sony Pal’s Baalveer 7057

Zee Anmol’s Ganga 5549

Sony Pal’s Sankat Mochan Mahabali Hanumaan 5402

Star Bharat’s Kya Haal Mr Panchaal 5384

Zee Anmol’s Jamai Raja 5215

Zee Anmol’s Kaala Teeka 5197

Sony Pal’s C I D 5012

Zee TV’s Kundali Bhagya 4911

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 4840

Star Bharat’s Kaal Bhairav Rahasya 4710

Zee Anmol’s Laddoo 4609

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4507

Star Bharat’s Jiji Maa 4498

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4427

Rishtey’s Tere Naal Ishq 4324

Sony Pal’s Yaro Ka Tashan 4106

Zee Anmol’s Satrangi Sasural 4009

Zee Anmol’s Tashan E Ishq 3915

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 3397