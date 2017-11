BARC India Ratings: 47 Week (2017); Colors rules the roost!

Hello peeps! We present you this week’s BARC ratings.

This time again, Colors topped the charts leaving Zee TV on second slot while Star Plus still remains at third position. In rural areas, Zee Anmol, Sony Pal and Star Utsav are on the top position.

In 000s impressions

Urban

Colors 431396 Zee TV 385878 Star Plus 338604 Star Bharat 299488 SAB TV 284362 Sony TV 282769 Sony Pal 175609 Zee Anmol 154789 &TV 150056 Star Utsav 130214

Rural

Zee Anmol 506368 Sony Pal 404562 Star Utsav 375119 Star Bharat 331377 Rishtey 296974 Zee TV 268082 Dangal TV 205820 Colors 175852 Big Magic 165742 Star Plus 141395

Talking about TV shows, Zee TV’s Kundali Bhagya and Kumkum Bhagya are on first and second position respectively while Taarak Mehta maintains its third position. In the rural areas Taarak Mehta, Baalveer and Ganga got maximum eyeballs.

(Impressions in 000s)

Urban

Zee TV’s KundaliBhagya7562

Zee TV’s KumkumBhagya7109

SAB TV’s Taarak Mehta KaOoltahChashmah6166

Star Plus’ YehHaiMohabbatein5582

Colors’ Udann 5172

Star Plus’ YehRishtaKyaKehlataHai 5160

Colors’ Shakti - AstitvaKeEhsaas Ki 5121

Sony TV’s Super Dancer 5031

Zee TV’s PiyaAlbela4964

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek4828

Colors’ Bigg Boss 4753

Colors’ TuAashiqui4720

Colors’ Mahakali Ant Hi AarambhHai4458

Colors’ Entertainment Ki Raat4296

Colors’ Shani4194

Star Plus’ TuSuraj Main SaanjhPiyaJi4047

Colors’ LaadoVeerpur Ki Mardani4019

Star Plus’ Naamkarann3879

Star Bharat’s KyaHaalMrPaanchal3862

Zee TV’s WohApnaSa3802

Rural

Sony Pal’s Taarak Mehta KaOoltahChashmah6638

Sony Pal’s Baalveer6574

Zee Anmol’s Ganga 5698

Zee Anmol’sJamai Raja 5638

Zee TV’s KundaliBhagya5255

Zee Anmol’sKaalaTeeka5128

Star Bharat’s KyaHaalMrPanchaal5074

Star Utsav’sIssPyaarKoKyaNaamDoon-Ek Bar Phir4916

Zee Anmol’sLaddoo4829

Sony Pal’s SankatMochanMahabaliHanumaan4765

Zee TV’s KumkumBhagya4548

Sony Pal’s C I D 4530

Star Bharat’s NimkiMukhiya4505

Zee Anmol’sKumkum Bhagya4502

Zee Anmol’sTashan E Ishq4172

Zee Anmol’s Satrangi Sasural 4111

Star Bharat’s Jiji Maa 4026

Sony Pal’s YaroKaTashan3764

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali3163