BARC India Ratings: 52 Week (2017)

Time for the BARC ratings yet again...

In the urban space Colors rules the roost, Zee TV takes the second position followed by Star Plus. In the rural scenario Zee Anmol tops the chart yet again leaving behind Star Utsav and Star Pal.

Impressions (000’s) Urban Colors 438891 Zee TV 354527 Star Plus 353989 Star Bharat 334751 Sony Entertainment Television 298884 SAB TV 290669 Sony Pal 183680 Zee Anmol 169078 Star Utsav 164300 &TV 148076

Rural Zee Anmol 513156 Star Utsav 436095 Sony Pal 377872 Star Bharat 357402 Rishtey 332561 Dangal TV 247713 Zee TV 237327 Big Magic 177951 Colors 161655 Star Plus 147332

In the urban section, Kundali Bhagya has top the charts this week. Kumkum Bhagya has climbed to second position while Taarak Mehta stands at no three positions. In the rural scenario Kumkum Bhagya, Tere Naal Ishq and Baalveer have gained maximum ratings.

Impressions (000’s)

Urban

Zee TV’s Kundali Bhagya 7269

Zee TV’s Kumkum Bhagya 7011

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6749

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 6361

Sony TV’s Super Dancer Chapter 6241

Colors’ Udaan 5653

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5645

Colors’ Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki 5590

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 5493

Colors’ Bigg Boss 4984

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 4969

Zee TV’s Piyaa Albela 4786

Colors’ Tu Aashiqui 4778

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4764

Colors’ Ishq Mein Marjawan 4672

Star Plus’ Naamkarann 4294

Colors’ Dil Se Dil Tak 4150

Colors’ Shani 4100

Star Plus’ Ishqbaaaz 4051

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4022

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 7180

Rishtey’s Tere Naal Ishq 6587

Sony Pal’s Baalveer 6271

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 6084

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 5735

Zee Anmol’s Kaala Teeka 5377

Zee Anmol’s Ganga 5374

Star Bharat’s Kya Haal Mr Panchaal 5329

Zee Anmol’s Jamai Raja 5058

Zee TV’s Kundali Bhagya 4963

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 4989

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4538

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4457

Sony Pal’s C I D 4410

Zee TV’s Mahek4244

Sony Pal’s Sankat Mochan Mahabali Hanumaan 4123

Zee TV’s Piyaa Albela 3869

Star Bharat’s Jiji Maa 3842

Star Utsav’s Ishqbaaaz 3841

Rishtey’s Balika Vadhu 3440