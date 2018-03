BARC India Ratings: Week 10; Star Plus witnesses major dip

BARC ratings for week 10 are here!

Maintaining the first position, Colors again bags number one spot followed by Zee TV and Star Bharat. In the Rural sector, Zee Anmol, Sony Pal and Star Bharat are placed in the top positions.

Impressions (000’s)

Urban

Colors 387455

Zee TV 384339

Star Bharat 367215

Sony TV 339836

SAB TV 304973

Star Plus 303196

Sony Pal 226790

Star Utsav 169781

Zee Anmol 161006

&TV 135947

Rural

Zee Anmol 548084

Sony Pal 472534

Star Bharat 410041

Star Utsav 391802

Rishtey 324771

Zee TV 256280

Dangal TV 234001

Big Magic 200102

Colors 139261

Sony TV 129305

This time as well Kundali Bhagya has ranked numero uno. Taarak Mehta is again on second spot and Rising Star has shined this week and has bagged third position. In rural areas, Kumkum Bhayga, CID and Taarak Mehta have gained maximum ratings.

Impressions (000’s)

Urban

Zee TV’s Kundali Bhagya 6414

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma 6251

Colors’ Rising Star Tribute To Sridevi 6148

Sony TV’s Super Dancer 6081

Zee TV’s Kumkum Bhagya 6081

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5522

Colors’ Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki 5194

Colors’ Udaan 5178

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5121

Colors’ Ishq Mein Marjawan 4987

Colors’ Tu Aashiqui 4719

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4609

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4349

Zee TV’s Amul DID Little Masters 4202

Zee TV’s Piyaa Albela 4061

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 3935

Star Plus’ Ishqbaaaz 3847

Zee TV’s Aapke Aa Jane Se 3818

Colors’ Laado Veerpur Ki Mardani 3707

Colors’ Shani 3650

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 8890

Sony Pal’s C I D 6432

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma 6024

Sony Pal’s Baalveer 5526

Zee Anmol’s Ganga 5474

Zee Anmol’s Jamai Raja 5463

Rishtey’s Tere Naal Ishq 5434

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4922

Zee TV’s Kundali Bhagya 4887

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4743

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 4601

Star Bharat’s Jiji Maa 4183

Star Utsav’s Veera 4110

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 3876

Star Utsav’s Ishqbaaaz 3842

Zee TV’s Kumkum Bhagya 3795

Zee Anmol’s Zeher Ka Kaala Teeka Vishkanya 3528

Zee TV’s Piyaa Albela 3404

Star Bharat’s Saam Daam Dand Bhed 3348

Star Utsav’s Saath Nibhaana Saathiya 2953