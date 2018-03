BARC India Ratings–Week 11: Ishq Subhan Allah enters the top 10 in its opening week

Mumbai: It’s time to check out the new BARC ratings of your favourite shows and channels.

Colors shines at number one position followed by Star Bharat and Zee TV whereas in rural areas, Zee Anmol, Sony Pal and Star Utsav have gained maximum ratings.

Impressions (000’s)

Urban

Colors 402271

Star Bharat 360976

Zee TV 359360

Sony TV 334381

Star Plus 310570

SAB TV 301079

Sony Pal 215880

Zee Anmol 184243

Star Utsav 177411

Rishtey 136797

Rural

Zee Anmol 626726

Sony Pal 432048

Star Utsav 421185

Star Bharat 379565

Rishtey 313873

Dangal TV 236263

Big Magic 224384

Zee TV 216699

Colors 144785

Star Plus 126542

Talking about shows, Kundali Bhagya has once again bagged the number one position. Kumkum Bhagya and Taarak Mehta stand at second and third rank respectively. Kumkum Bhayga, Jamai Raja and Baalveer have bagged top position is rural areas.

Impressions (000’s)

Urban

Zee TV’s Kundali Bhagya 7578

Zee TV’s Kumkum Bhagya 6483

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma 6186

Sony TV’s Super Dancer Chapter 5919

Colors’ Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki 5783

Colors’ Rising Star 5694

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5526

Colors’ Udaan 5479

Zee TV’s Ishq Subhan Allah 5346

Colors ‘ Ishq Mein Marjawan 5079

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5051

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4459

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4438

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 4239

Colors’ Laado Veerpur Ki Mardani 4144

Colors ’ Tu Aashiqui 4103

Zee TV’s Piyaa Albela 4086

Zee TV’s Aapke Aa Jane Se 3867

Star Plus’ Ishqbaaaz 3785

Star Bharat’s Jiji Maa 3419

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 10990

Zee Anmol’s Jamai Raja 5985

Sony Pal’s Baalveer 5866

Sony Pal’s C I D 5783

Zee Anmol’s Ganga 5780

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma 5480

Rishtey’s Tere Naal Ishq 5393

Zee TV’s Kundali Bhagya 4412

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 4257

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4189

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4092

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4080

Star Bharat’s Jiji Maa 3937

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 3816

Zee Anmol’s Santoshi Maa 3593

Star Utsav’s Ishqbaaaz 3589

Star Utsav’s Saath Nibhaana Saathiya 3419

Star Utsav’s Veera 3323

Zee Anmol’s Zeher Ka Kaala Teeka Vishkanya 3151

Rishtey’s Ek Shringaar Swabhimaan 3095