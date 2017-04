BARC India Ratings: Week 14 (2017)

Time to check out the new ratings!

In the Urban market, Star Plus, Colors and Zee TV continues to rule the roost.

Sony Pal, Rishtey and Zee Anmol are the forerunners.

(Impressions in 000s)

Urban

Star Plus 475108

Colors 400277

Zee TV 288031

Sony Entertainment Television 279669

Sony SAB 276347

Life Ok 215528

Sony Pal 148874

&TV 128515

Rishtey 123732

Star Utsav 101711

Rural

Sony Pal 454505

Rishtey 372502

Zee Anmol 328752

Star Utsav 328471

Star Plus 216102

Zee TV 193741

Colors 187947

Big Magic 155578

Sony SAB 137709

Sony Entertainment Television 134398

Coming to shows, Naagin 2, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai and Kumkum Bhagya are the forerunners in the urban sector.

While Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, CID and Baalveer are the top runners in the rural market.

(Impressions in 000s)

Urban

Naagin - Season 2 (Colors) 7127

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 6635

Kumkum Bhagya (Zee TV) 6194

Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki (Colors) 5480

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma (Sony Sab) 5158

Shani (Colors) 4985

Saath Nibhaana Saathiya (Star Plus) 4967

Ishqbaaz (Star Plus) 4945

Ye Hai Mohabbatein (Star Plus) 4931

Nach Baliye 8 (Star Plus) 4879

Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs (Zee TV) 4752

The Kapil Sharma Show (Sony TV) 4662

Udaan (Colors) 4624

Ek Shringaar Swabhimaan (Colors) 4515

Sasural Simar Ka (Colors) 4511

Naamkarann (Star Plus) 4399

Rising Star (Colors) 4290

Indian Idol 9-Grand Finale (Sony TV) 4240

Chandra Nandini (Star Plus) 4158

Pardes Mein Hai Mera Dil (Star Plus) 3929

Rural

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (Sony Pal) 5350

CID (Sony Pal) 5320

Baalveer (Sony Pal) 5232

Naagin - Season 2 (Rishtey) 5187

Naagin - Season 2 (Colors) 4236

Jamai Raja (Zee Anmol) 4229

Saath Nibhaana Saathiya (Star Utsav) 4198

Mohe Rang do Laal (Rishtey) 4113

Kavach Kaali Shaktiyoon Se (Rishtey) 4067

Tashan E Ishq (Zee Anmol) 4060

Kumkum Bhagya (Zee TV) 3974

Udaan (Rishtey) 3808

Naagkanya (Zee Anmol) 3529

Kasam (Rishtey) 3266

Brahmarakshas Jaag Utha Shaitaan (Zee Anmol) 3234

Bairi Behna (Star Utsav) 3134

Sarojini (Zee Anmol) 3074

Mere Angane Mein (Star Utsav) 3061

Mahek (Zee TV) 2907

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 2805

(As per data provided by BARC)

For more data: www.barcindia.co.in/statistic.aspx