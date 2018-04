BARC India Ratings–Week 14: Star Bharat becomes no 1; Yeh Rishta & YHM climb up

Mumbai: TellyChakkar is back to update its readers with the latest ratings of your favourite shows and channel.

This time Star Bharat has beat Colors and has become the number one channel. Star Plus has climbed to the third postion leaving Zee TV behind. In the rural areas, Zee Anmol, Sony Pal and Star Utsav are at top positions.

Impressions (000’s)

Urban

Star Bharat 356727

Colors 353153

Star Plus 352580

Zee TV 326288

SAB TV 286256

Sony TV 279487

Sony Pal 215438

Star Utsav 177001

Zee Anmol 160364

&TV 128665

Rural

Zee Anmol 549832

Sony Pal 459621

Star Utsav 426377

Star Bharat 374833

Rishtey 302125

Dangal TV 232445

Big Magic 209959

Zee TV 208649

Star Plus 148852

Colors 138473

Like always, Kundali Bhagya is shining at the number one postion. Interestingly, Yeh Rishta and Yeh Hai Mohabbatein has bagged the second and third spot respectively. Also, Kumkum Bhagya, Taarak Mehta and CID are forerunners in the rural space.

Impressions (000’s)

Urban

Zee TV’s Kundali Bhagya 6577

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5853

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5600

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 5419

Colors ’ Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki 5284

Colors ’ Rising Star 5255

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4945

Star Plus’ Kulfi Kumar Bajewala 4814

Zee TV’s Ishq Subhan Allah 4792

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4599

Colors’ Ishq Mein Marjawan 4458

Colors’ Udaan 4427

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4163

Star Plus’ Naamkarann 4127

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 4002

Colors’ Bepannaah 3945

Star Bharat’s Jiji Maa 3193

Colors’ Tu Aashiqui 3186

Colors’ Laado Veerpur Ki Mardani 2811

Zee TV’s Jeet Gayi To Piya M/Aapke Aa Jane Se 2787

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 9401

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6335

Sony Pal’s C I D 5670

Zee Anmol’s Ganga 5607

Sony Pal’s Baalveer 5501

Zee Anmol’s Jamai Raja 4918

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4773

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4182

Zee TV’s Kundali Bhagya 4141

Star Utsav’s Ishqbaaaz 4113

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 4064

Star Utsav’s Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 4060

Zee Anmol’s Zeher Ka Kaala Teeka Vishkanya 3818

Star Utsav’s Veera 3738

Star Utsav’s Saath Nibhaana Saathiya 3471

Star Bharat’s Jiji Maa 3467

Zee Anmol’s Santoshi Maa 3357

Zee TV’s Kumkum Bhagya 3249

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 3011

Zee TV’s Ishq Subhan Allah 2920