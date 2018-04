BARC India Ratings–Week 15: Ishq Subhan Allah enters the top 3

TellyChakkar is back to update its readers with the latest ratings of your favourite shows and channel.

This time again, Star Bharat has bagged the number one position followed by Star Plus and Colors. In the rural areas, Zee Anmol, Sony Pal and Star Utsav are at top positions.

Impressions (000’s)

Urban

Star Bharat 334721

Star Plus 328826

Colors 325641

Zee TV 315698

SAB TV 259337

Sony TV 251483

Sony Pal 224381

Star Utsav 173241

Zee Anmol 163044

Rishtey 145941

Rural

Zee Anmol 513256

Sony Pal 425192

Star Utsav 394805

Star Bharat 334485

Rishtey 315776

Dangal TV 205508

Zee TV 200400

Big Magic 185872

Star Plus 136828

Colors 125565

Kumkum Bhagya and Kundali Bhayga’s mahasangam is a number one show. Yeh Rishta has taken the second slot and Ishq Subhan Allah has soared higher to the third spot.

While in the rural space, Kumkum Bhayga, Ganga and Taarak Mehta are forerunners.

Impressions (000’s)

Urban

Zee TV’s Kumkum Bhagya/Kundli Bhagya-5 Dino Ka Ma 5878

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5272

Zee TV’s Ishq Subhan Allah 5113

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 4934

Colors’ Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki 4780

Colors’ Rising Star 4566

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma 4448

Star Plus’ Kulfi Kumar Bajewala 4282

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4094

Colors’ Ishq Mein Marjawan 3907

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 3753

Colors’ Bepanah 3751

Colors’ Udaan 3718

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 3586

Star Plus’ Naamkarann 3478

Star Plus’ Ishqbaaz 3447

Star Bharat’s Jiji Maa 3238

Colors’ Tu Aashiqui 2978

Zee TV’s Kalire 2928

Star Bharat’s Saam Daam Dand Bhed 2873

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 8903

Zee Anmol’s Ganga 6157

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6028

Sony Pal’s C I D 5371

Sony Pal’s Baalveer 4853

Zee Anmol’s Jamai Raja 4398

Star Utsav’s Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 4248

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4093

Star Utsav’s Ishqbaaaz 4056

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 3993

Zee TV’s Kumkum Bhagya/Kundli Bhagya-5 Dino Ka Ma 3816

Star Bharat’s Jiji Maa 3775

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 3711

Zee Anmol’s Mahek 3449

Zee TV’s Ishq Subhan Allah 3117

Star Utsav’s Saath Nibhaana Saathiya 3070

Star Utsav’s Veera 2936

Star Bharat’s Kaal Bhairav Rahasya 2767

Star Bharat’s Saam Daam Dand Bhed 2757

Star Utsav’s Kaisa Yeh Ishq Hai 2600