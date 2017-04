BARC India Ratings: Week 16 (2017); Zee topples SAB TV

All you lovely readers, here checkout the latest ratings.

In the urban market, Star Plus and Colors maintain to hold their position strong in the list. Zee TV topples SAB TV for the #3 position.

On the other hand, in the rural sect, Sony Pal, Rishtey and Zee Anmol are the forerunners.

(Impressions in 000s)

Urban

Star Plus 428379

Colors 373187

Zee TV 280767

Sony Sab 274589

Sony Entertainment Television 254251

Life OK 225547

Sony Pal 146952

Rishtey 127014

&TV 117641

Star Utsav 115500

Rural

Sony Pal 448116

Rishtey 386138

Zee Anmol 363852

Star Utsav 322067

Zee TV 222967

Star Plus 211408

Colors 197436

Sony Sab 167596

Big Magic 135120

Life OK 124684

Coming to shows, Naagin 2 continues its charm and stands rock solid in the #1 slot. Dailies Kumkum Bhagya and Yeh Rishta Kya Kehlata follow suit in the urban division.

In the rural market, the repeat telecast of Jamai Raja and Baalveer are lapped by audience while the fresh telecast of Naagin 2 lags behind.

(Impressions in 000s)

Urban

Naagin - Season 2 (Colors) 6600

Kumkum Bhagya (Zee TV) 5961

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 5667

Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki (Colors) 5092

Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs (Zee TV) 5082

Shani (Colors) 4993

Ye Hai Mohabbatein (Star Plus) 4755

Ek Shringaar Swabhimaan (Colors) 4693

Saath Nibhaana Saathiya (Star Plus) 4595

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (SAB) 4537

Ishqbaaz (Star Plus) 4337

Udaan (Colors) 4234

Rising Star (Colors) 4110

The Kapil Sharma Show (Sony TV) 3902

Sasural Simar Ka (Colors) 3807

Chandra Nandini (Star Plus) 3791

Naamkarann (Star Plus) 3780

Mahek (Zee TV) 3568

Nach Baliye 8 (Star Plus) 3554

Kasam (Colors) 3434

Rural

Jamai Raja (Zee Anmol) 6085

Baalveer (Sony Pal) 5778

Naagin - Season 2 (Rishtey) 5694

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (Sony Pal) 5427

CID (Sony Pal) 4988

Tashan E Ishq (Zee Anmol) 4883

Naagin - Season 2 (Colors) 4798

Saath Nibhaana Saathiya (Star Utsav) 4508

Kumkum Bhagya (Zee TV) 4357

Udaan (Rishtey) 4187

Mohe Rang Do Laal (Rishtey) 3896

Shakti (Rishtey) 3719

Mahek (Zee TV) 3494

Kasam (Rishtey) 3419

Bairi Behna (Star Utsav) 3414

Naagkanya (Zee Anmol) 3366

Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs (Zee TV) 3259

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 2899

Piya Albela (Zee TV) 2791

Kavach Kaali Shaktiyon Se (Rishtey) 2788

(As per data provided by BARC)

For more data: http://www.barcindia.co.in/statistic.aspx