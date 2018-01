BARC India Ratings: Week 2 (2018)

Happy Thursday folks! Time for the BARC ratings yet again...

In the urban space, Colors rules the roost and Star Plus takes the second position followed by Zee TV. In the rural scenario, Zee Anmol tops the chart yet again leaving behind Sony PAL and Star Utsav.

Impressions (000’s)

Urban Colors 457653 Star Plus 356088 Zee TV 346290 Star Bharat 341721 Sony TV 310921 SAB TV 297416 Sony Pal 176742 Zee Anmol 166321 Star Utsav 152412 &TV 151782

Rural Zee Anmol 508221 Sony Pal 384965 Star Utsav 379734 Star Bharat 371722 Rishtey 298159 Zee TV 225491 Dangal TV 224788 Big Magic 171562 Colors 169408 Star Plus 145360

This time Kundali Bhagya has climbed to number one position while Kumkum Bhagya and Taarak Mehta stand at the second and third rank respectively. In the rural area Kumkum Bhagya, Baalveer and Tere Naal Ishq have gained maximum ratings.

Impressions (000’s)

Urban

Zee TV’s Kundali Bhagya 7889

Zee TV’s Kumkum Bhagya 7057

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma 6872

Sony TV’s Super Dancer 6384

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 6234

Colors’ Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki 5847

Colors’ Udaan 5831

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5829

Colors’ Ishq Mein Marjawan 5614

Colors’ Tu Aashiqui 5350

Colors’ Bigg Boss Finale Week 5294

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4768

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4646

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 4595

Colors’ Mahakali Ant Hi Aarambh Hai 4538

Star Plus’ Naamkarann 4501

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 4497

Zee TV’s Piyaa Albela 4398

Star Plus’ Ishqbaaaz 4340

Colors’ Shani 4228

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 8512

Sony Pal’s Baalveer 6575

Rishtey’s Tere Naal Ishq 6142

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6121

Zee Anmol’s Jamai Raja 5634

Sony Pal’s C I D 5571

Zee Anmol’s Kaala Teeka 5412

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 5268

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 5184

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 5012

Zee TV’s Kundali Bhagya 4645

Sony Pal’s Sankat Mochan Mahabali Hanumaan 4561

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 4537

Zee Anmol’s Ganga 4393

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4219

Zee TV Zindagi Ki Mahek 3701

Star Utsav’s Ishqbaaaz 3656

Sony Pal’s Yaro Ka Tashan 3552

Zee Anmol’s Santoshi Maa 3549

Zee TV’s Piyaa Albela 3506