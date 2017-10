BARC India Ratings: Week 39 (2017)

The BARC ratings for the week are here!

Standing tall at the numero uno position is Star Plus. Colors is placed at the second position and third is Zee TV leaving Sony TV behind. While in the rural GEC market, Zee Anmol holds the first position as always followed by Sony Pal and Rishtey.

Impressions (000s) URBAN Star Plus 384979 Colors 368820 Zee TV 367046 Sony Entertainment Television 360545 Sony SAB 258587 Star Bharat 252423 Sony Pal 156361 &TV 152123 Zee Anmol 143325 DD National 110624

Impressions (000s) RURAL Zee Anmol 517785 Sony Pal 362521 Rishtey 320714 Star Bharat 308592 Zee TV 257629 DD National 241573 Star Utsav 238758 Colors 183311 Star Plus 181606 Big Magic 151789

KBC continues to shine at number one spot while Kundali Bhagya climbs to second position. Kumkum Bhagya stands at third rank followed by Khatron Ke Khiladi.

Impressions (000s)

URBAN

Kaun Banega Crorepati 6676

Kundali Bhagya (Zee TV) 6262

Kumkum Bhagya (Zee TV) 5892

Khatron Ke Khiladi Pain in Spain (Colors) 5682

Dance Plus 3 (Star Plus) 5454

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (SAB TV) 5017

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 4833

Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs (Zee TV) 4769

Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki (Colors) 4713

Udaan (Colors) 4661

Mahakali Ant Hi Aarambh Hai (Colors) 4549

Yeh Hai Mohabbatein (Star Plus) 3936

Mahasangam Saptah-Mahek/Piya Albela (Zee TV) 3893

Naamkarann (Star Plus) 3804

Chandrakanta (Colors) 3544

Ishq Mein Marjawan (Colors) 3313

Ishqbaaaz (Star Plus) 3260

Tu Aashiqui (Colors) 3231

Shani (Colors) 3110

Woh Apna Sa (Zee TV) 3058

Dil Se Dil Tak (Colors) 3052

Kasam (Colors) 2996

Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi (Zee TV) 2711

Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji (Star Plus) 2620

L/T Paytm-17 3 Odi Ind/Aus (DD National) 2435

Ek Shringaar Swabhimaan (Colors) 2279

L/T Paytm-17 4 Odi Ind/Aus (DD National) 1833

Impressions (000s)

RURAL

L/T Paytm-17 3 Odi Ind/Aus (DD National) 7581

L/T Paytm-17 4 Odi Ind/Aus (DD National) 6472

Baalveer (Sony Pal) 5436

Kaala Teeka (Zee Anmol) 5004

Jamai Raja (Zee Anmol) 4967

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (Sony Pal) 4798

Kundali Bhagya (Zee TV) 4604

Kumkum Bhagya (Zee TV) 4480

Ganga (Zee Anmol) 4076

Tashan E Ishq (Zee Anmol) 3854

C I D (Sony Pal) 3798

Kasam (Rishtey) 3777

Is Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir (Star Utsav) 3602

Dance Plus 3 (Star Plus) 3154

Mahasangam Saptah-Mahek/Piya Albela (Zee TV) 2851

Yaro Ka Tashan (Sony Pal) 2717

Satrangi Sasural (Zee Anmol) 2692

Devika Ambe Maa Ki Ladali (Star Utsav) 2641

Sankat Mochan Mahabali Hanumaan (Sony Pal) 2531

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Utsav) 2433

Udaan (Rishtey) 2407

Ek Mahal Armaano Ka (Rishtey) 2154