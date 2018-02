BARC India Ratings: In Week 4, Colors’ Rising Star enters Top 10

Mumbai, 01 February 2018: Well, this time again Zee TV’s Kundali Bhagya, Kumkum Bhagya have bagged number one and second positions respectively. And Taarak Mehta maintains the third spot. While in rural area, KumKum Bhayga, Baalveer and Jamai Raja gained maximum ratings.Along with Year 2018’s budget, TV lovers had been anxiously waiting for the latest ratings of their favourite shows. And here’s TellyChakkar fulfilling their wishes! Check out this week’s BARC ratings!

In the Urban GEC market, this time as well, Colors bags the numero uno position and Star Bharat has jumped to the second place leaving Zee TV and Star Plus on third and forth rank respectively. In rural areas Zee Anmol, Star utsav and Sony Pal have gained maximum viewership.

Colors 407749 Star Bharat 337123 Zee TV 328662 Star Plus 310185 Sony TV 306897 SAB TV 287043 Sony Pal 189592 Zee Anmol 165100 Star Utsav 156461 Rishtey 124004

Zee Anmol 555514 Star Utsav 407400 Sony Pal 407206 Star Bharat 353658 Rishtey 319546 Dangal TV 250940 Zee TV 229287 Big Magic 163035 Colors 152791 Star lus 133910



Zee TV’s Kundali Bhagya 7359

Zee TV’s Kumkum Bhagya 6606

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6574

Sony TV’s Super Dancer 6052

Colors’ Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki 5630

Colors ’ Rising Star 5548

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5532

Colors’ Udaan 5528

Colors’ Ishq Mein Marjawan 5088

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5030

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4828

Colors’ Tu Aashiqui 4520

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4513

Colors’ Shani 4454

Colors ’ Dil Se Dil Tak 4379

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 4178

Colors ’ Laado Veerpur Ki Mardani 4072

Star Plus’ Naamkarann 4005

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 3849

Colors’ Mahakali Ant Hi Aarambh Hai 3806



Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 8581

Sony Pal’s Baalveer 6388

Zee Anmol’s Jamai Raja 5959

Rishtey’s Tere Naal Ishq 5896

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 5836

Sony Pal’s C I D 5499

Zee Anmol’s Kaala Teeka 5119

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 5087

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 5066

Zee Anmol’s Ganga 4818

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4772

Zee TV’s Kundali Bhagya 4694

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 4656

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4415

Zee Anmol Santoshi Maa 4150

Star Utsav’s Ishqbaaaz 4056

Sony Pal’s Sankat Mochan Mahabali Hanumaan 3450

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 3326

Rishtey’s Bahurani Badi Sayani 3290

Star Bharat’s Saam Daam Dand Bhed 3001