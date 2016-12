BARC India Ratings: Week 50 (2016)

Here are the ratings for week 50.

Similar to last week, Star Plus stays ahead in the Urban list followed by Colors and Sony Entertainment Television.

In the Rural sector, Rishtey stands on top followed by Zee Anmol and Sony Pal.

(Impressions in 000s)

Urban

Star Plus 456742

Colors 448126

Sony Entertainment Television 311050

Zee TV 282882

Life OK 267650

Sony Sab 256342

&TV 154066

Sony Pal 111089

Rishtey 105728

Zee Anmol 94158

Rural

Rishtey 306698

Zee Anmol 290467

Sony Pal 286479

Star Utsav 250388

Colors 220346

Star Plus 212896

Zee TV 194984

Life OK 141214

Sony Entertainment Television 133146

Big Magic 123624

Coming to shows, Naagin-2, Kumkum Bhagya and Super Dancer are the top runners in the urban market.

In the rural space, fantasy based shows Naagin, Baalveer (Sony Pal) and Naagin-2 (Colors) rule the roost.

(Impressions in 000s)

Urban

Naagin-2 (Colors) 8460

Kumkum Bhagya (Zee TV) 7380

Super Dancer (Sony Entertainment Television) 6867

The Kapil Sharma Show (Sony Entertainment Television) 6823

Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki (Colors) 6757

Udaan (Colors) 6344

Ye Hai Mohabbatein (Star Plus) 6175

Saath Nibhaana Saathiya (Star Plus) 6102

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma (Sony SAB) 6007

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 5823

Ishqbaaz (Star Plus) 5688

Shani (Colors) 5344

Sasural Simar Ka (Colors) 5213

Kasam (Colors) 4691

Mahek (Zee TV) 4678

Brahmarakshas Jaag Utha Shaitaan (Zee TV) 4280

Pardes Mein Hai Mera Dil (Star Plus) 4212

Chandra Nandini (Star Plus) 4136

Naamkarann (Star Plus) 3892

Jamai Raja-S2 (Zee TV) 3800

Rural

Naagin (Rishtey) 9493

Baalveer (Sony Pal) 5735

Naagin-2 (Colors) 4850

Jodha Akbar (Zee Anmol) 4840

Kumkum Bhagya (Zee TV) 4423

Naagkanya (Zee Anmol) 4071

Bandini (Zee Anmol) 3974

Super Dancer (Sony Entertainment Television) 3903

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma (Sony Pal) 3900

Saath Nibhaana Saathiya (Star Utsav) 3842

Naagin (Rishtey) 3607

Mohe Rang Do Laal (Rishtey) 3558

Udaan (Rishtey) 3534

Mahek (Zee TV) 3474

Afsar Bitiya (Zee Anmol) 3249

Nishaji Ke Nuskhe (Star Utsav) 3198

Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki (Colors) 3186

C I D (Sony Pal) 3014

Ye Hai Mohabbatein (Star Plus) 2914

Sasural Simar Ka (Colors) 2861

(As per data provided by BARC)

For more data: www. barcindia.co.in/statistic.aspx