BARC India Ratings: Week 51; Yeh Hai Mohabbatein soars up to #1 slot

Hello peeps! Everyone is already in the New Year mood and now it is time to double up your excitement quotient as we present to you the latest BARC ratings.

This time as well Colors has maintained its first position while Star Plus has jumped to second slot following Zee TV. In rural area Zee Anmol, Star Utsav and Sony Pal have been viewed the most.



Impressions (000s)



Urban

Colors 437673 Star Plus 375937 Zee TV 355119 STAR Bharat 332706 Sony TV 292281 SAB TV 278135 Sony Pal 175014 Zee Anmol 172055 Star Utsav 150969 &TV 143501

Impressions (000s)

Rural

Zee Anmol 520761 Star Utsav 417285 Sony Pal 367643 Star Bharat 359720 Rishtey 340623 Dangal TV 232190 Zee TV 229254 Colors 161018 Star Plus 155558 Big Magic 153796

Well, Yeh Hai Mohabbatein becomes the most viewed program; it soared up to number one spot. Kundali Bhagya falls down to second position while Taarak Mehta maintains its third place. In rural section, Tere Naal Ishq, Kya Haal Mr Paanchal and Baalveer are the top positions.



Urban

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein7340

Zee TV’s Kundali Bhagya 7053

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma 6991

Zee TV’s Kumkum Bhagya 6949

Colors’ Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki 5708

Sony TV’s Super Dancer Chapter 5675

Colors’ Udaan 5568

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5444

Colors’ Bigg Boss 5214

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 5095

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 4958

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 4957

Colors’ Tu Aashiqui 4708

Zee TV’s Piyaa Albela 4659

Star Plus’ Naamkarann 4474

Star Plus’ Ishqbaaaz 4284

Colors’ Ishq Mein Marjawan 4270

Colors’ Dil Se Dil Tak 4077

Colors’ Shani 4016

Colors’ Mahakali Ant Hi Aarambh Hai 3943



Rural

Rishtey’s Tere Naal Ishq 7065

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 6709

Sony Pal’s Baalveer 6515

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 6167

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 6026

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma 5903

Zee Anmol’s Kaala Teeka 5205

Zee Anmol’s Ganga 5109

Zee Anmol’s Jamai Raja 4903

Star Bharat’s Jiji Maa 4886

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4662

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 4428

Zee TV’s Kundali Bhagya 4394

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4380

Sony Pal’s C I D 4334

Sony Pal’s Sankat Mochan Mahabali Hanumaan 4206

Zee Anmol’s Ek Mutthi Aasmaan 3985

Sony Pal’s Gutur Goon 3907

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 3753

Star Bharat’s Kaal Bhairav Rahasya 3584