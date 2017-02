BARC India Ratings: Week 6 (2017); Colors #1, Zee slumps further

Here are the ratings for the week.

Colors stays on the top and is followed by Star Plus and Sony Entertainment Television. Zee TV that was placed at the fourth spot last week slums down to number sixth.

In the rural division, Rishtey, Star Utsav and Zee Anmol top the chart.

(Impressions in 000s)

Urban

Colors 427478

Star Plus 427289

Sony Entertainment Television 282368

Sony Sab 244145

Life OK 240402

Zee TV 239893

&TV 131591

Rishtey 109048

Sony Pal 107874

Star Utsav 106156

Rural

Rishtey 328788

Star Utsav 298881

Zee Anmol 286533

Sony Pal 260068

Colors 198180

Star Plus 181851

Zee TV 170538

Life OK 132654

Sony Entertainment Television 121982

Big Magic 115966

Coming to TV shows, in the urban sect Naagin 2 continues to rock followed by the laugh riot The Kapil Sharma Show. Shakti is placed at the #3 slot.

Naagin-2, Saath Nibhaana Saathiya and Jodha Akbar are the top runners in the rural market.

(Impressions in 000s)

Urban

Naagin-2 (Colors) 8126

The Kapil Sharma Show (Sony TV) 6571

Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki (Colors) 6321

Kumkum Bhagya (Zee TV) 6231

Shani (Colors) 5897

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma (Sony SAB) 5674

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 5608

Udaan (Colors) 5515

Ye Hai Mohabbatein (Star Plus) 5360

Saath Nibhaana Saathiya (Star Plus) 5270

Ishqbaaz (Star Plus) 5226

Rising Star (Colors) 4993

Sasural Simar Ka (Colors) 4934

Ek Shringaar Swabhimaan (Colors) 4756

Chandra Nandini (Star Plus) 4404

Pardes Mein Hai Mera Dil (Star Plus) 4055

Kasam (Colors) 4021

Mahek (Zee TV) 3833

Naamkarann (Star Plus) 3727

Dil Hai Hindustani (Star Plus) 3468

Rural

Naagin-2 (Rishtey) 7054

Saath Nibhaana Saathiya (Star Utsav) 5396

Jodha Akbar (Zee Anmol) 4744

Kumkum Bhagya (Zee TV) 4348

Naagin-2 (Colors) 4340

Afsar Bitiya (Zee Anmol) 4144

Kasam (Rishtey) 3990

Naagkanya (Zee Anmol) 3909

Baalveer (Sony Pal) 3757

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma (Sony Pal) 3564

Gutur Goon (Sony Pal) 3500

Bandini (Zee Anmol) 3485

Udaan (Rihstey) 3334

Mere Angane Mein (Star Utsav) 3172

Kavach Kaali Shaktiyoon Se (Rishtey) 3140

C I D (Sony Pal) 3044

Jamai Raja (Zee Anmol) 3043

Shakti (Rishtey) 2854

Bairi Behna (Star Utsav) 2765

Mahek (Zee TV) 2737

(As per data provided by BARC)

For more data: http://www.barcindia.co.in/statistic.aspx