BARC India Ratings – Week 6: Shakti makes a climb while Kumkum Bhagya descends

Happy Thursday folks! Time for the BARC ratings yet again.

In the urban space, Colors rules the roost while Star Bharat has jumped to the second spot followed by Zee TV. In rural area, Zee Anmol bags the number one position leaving Sony Pal and Star Utsav on second and third ranks respectively.

Impressions (000’s)

Urban

Colors 426504

Star Bharat 354898

Zee TV 339825

Star Plus 319694

Sony TV 314996

SAB TV 281180

Sony Pal 209696

Zee Anmol 176092

Star Utsav 161573

Rishtey 131283

Rural

Zee Anmol 591613

Sony Pal 429549

Star Utsav 396672

Star Bharat 374638

Rishtey 317394

Dangal TV 252794

Zee TV 231402

Big Magic 164744

Colors 158146

Star Plus 130206

Once more Kundali Bhagya has topped the charts and Taarak Mehta climbed to the second position. Shakti has witnessed a good jump and has become the number three show leaving Kumkum Bhagya behind. In rural space, Kumkum Bhagya, Taarak Mehta and CID fetched maximum ratings.

Impressions (000’s)

Urban

Zee TV’s Kundali Bhagya 7810

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma 6387

Colors’ Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki 5987

Zee TV’s Kumkum Bhagya-Maha Episode 5935

Colors’ Ishq Mein Marjawan 5934

Sony TV’s Super Dancer Chapter 5864

Colors’ Udaan 5812

Colors’ Rising Star 5662

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5505

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5075

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4984

Colors’ Tu Aashiqui 4921

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4803

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 4605

Colors’ Dil Se Dil Tak 4390

Colors’ Shani 4245

Colors’ Laado Veerpur Ki Mardani 4138

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 4088

Zee TV’s Piyaa Albela 3921

Colors’ Mahakali Ant Hi Aarambh Hai 3900

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 9765

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6469

Sony Pal’s C I D 6464

Zee Anmol’s Ganga 6418

Zee Anmol’s Jamai Raja 6369

Sony Pal’s Baalveer 6338

Rishtey’s Tere Naal Ishq 5724

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 5422

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 5382

Zee Anmol’s Kaala Teeka 5273

Dangal TV’s Mahima Shanidev Ki 5252

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 4997

Zee TV’s Kundali Bhagya 4859

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 4783

Dangal TV’s Dwarkadheesh Bhagwaan Shree Krishna 4403

Zee Anmol’s Zeher Ka Kaala Teeka Vishkanya 4263

Zee TV’s Kumkum Bhagya-Maha Episode 4193

Star Utsav’s Ishqbaaaz 4155

Star Bharat’s Saam Daam Dand Bhed 3773

Zee Anmol’s Santoshi Maa 3741