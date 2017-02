BARC India Ratings: Week 7 (2017); Star Plus regains top slot

Time to check out the ratings for the week.

The urban market sees a change with Star Plus regaining the #1 slot pushing Colors to the second place. Sony Entertainment Television maintains its third position.

Rishtey, Zee Anmol and Star Utsav are the top runners in the rural space.

In 000s impressions

Urban

Star Plus 459268

Colors 386969

Sony Entertainment Television 281448

Life Ok 247733

Sony SAB 245561

Zee TV 245392

&TV 134598

Sony Pal 119920

Rishtey 111353

Star Utsav 97600

Rural

Rishtey 317113

Zee Anmol 313648

Star Utsav 294662

Sony Pal 278664

Star Plus 198474

Colors 184729

Zee TV 169147

Life Ok 126148

Sony Entertainment Television 114837

Big Magic 109681

Coming to shows, Naagin 2 maintains its top slot followed by The Kapil Sharma Show and Kumkum Bhagya.

In the rural division, Naagin-2, Jodha Akbar and Baalveer top the charts.

In 000s impressions

Urban

Naagin-2 (Colors) 7377

The Kapil Sharma Show (Sony TV) 6877

Kumkum Bhagya (Zee TV) 6554

Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki (Colors) 5862

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 5835

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma (Sony SAB) 5679

Ye Hai Mohabbatein (Star Plus) 5581

Saath Nibhaana Saathiya (Star Plus) 5456

Shani (Colors) 5440

Ishqbaaz (Star Plus) 5309

Udaan (Colors) 5155

Sasural Simar Ka (Colors) 4819

Ek Shringaar Swabhimaan (Colors) 4504

Dil Bole Oberoi (Star Plus) 4407

Rising Star (Colors) 4404

Chandra Nandini (Star Plus) 4398

Pardes Mein Hai Mera Dil (Star Plus) 4263

Brahmarakshas Jaag Utha Shaitaan (Zee TV) 4026

Naamkarann (Star Plus) 3985

Kasam (Colors) 3768

Rural

Naagin-2 (Rishtey) 7265

Jodha Akbar (Zee Anmol) 5294

Baalveer (Sony Pal) 4488

Naagin-2 (Colors) 4461

Saath Nibhaana Saathiya (Star Utsav) 4396

Kumkum Bhagya (Zee TV) 4349

Afsar Bitiya (Zee Anmol) 4003

Naagkanya (Zee Anmol) 3876

Udaan (Rishtey) 3789

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma (Sony Pal) 3590

Kasam (Rishtey) 3462

Jamai Raja (Zee Anmol) 3441

Kavach Kaali Shaktiyoon Se (Rishtey) 3341

C I D (Sony Pal) 3312

Mere Angane Mein (Star Utsav) 3171

Bairi Behna (Star Utsav) 2979

Mohe Rang Do Laal (Rishtey) 2949

Mahek (Zee TV) 2811

Gutur Goon (Sony Pal) 2418

Sasural Simar Ka (Rishtey) 2109

(As per data provided by BARC)