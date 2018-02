BARC India Ratings: Week 7 (2018)

Happy Thursday folks! Time for the BARC ratings yet again...

In the urban space, Colors rules the roost and Star Bharat takes the second position followed by Star Plus. In the rural scenario, Zee Anmol tops the chart yet again leaving behind Sony PAL and Star Utsav.

Impressions (000’s)

Urban

Colors 413629

Star Bharat 364738

Star Plus 330236

Zee TV 326359

Sony TV 314255

SAB TV 290528

Sony Pal 217792

Zee Anmol 160221

Star Utsav 153091

Rishtey 132130

Rural

Zee Anmol 554793

Sony Pal 462795

Star Utsav 392462

Star Bharat 383801

Rishtey 297420

Dangal TV 243200

Zee TV 221924

Big Magic 176364

Colors 152770

Star Plus 146582

Like always, Kundali Bhagya maintains the number one position while Kumkum Bhagya and Taarak Mehta stand at the second and third rank respectively. In the rural area, Kumkum Bhagya, Baalveer and Taarak Mehta have gained maximum ratings.

Impressions (000’s)

Urban

Zee TV’s Kundali Bhagya 7958

Zee TV’s Kumkum Bhagya 6859

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6529

Colors’ Udaan 5872

Colors’ Rising Star 5852

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5850

Colors’ Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki 5735

Colors’ Ishq Mein Marjawan 5674

Sony TV’s Super Dancer Chapter 5651

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5448

Colors’ Tu Aashiqui 5401

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4969

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4709

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 4341

Star Plus’ Ishqbaaz 4119

Colors’ Shani 4088

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 4072

Zee TV’s Piyaa Albela 4059

Colors’ Dil Se Dil Tak 4039

Star Bharat’s Saam Daam Dand Bhed 3479

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 9542

Sony Pal’s Baalveer 6605

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6512

Zee Anmol’s Ganga 6026

Sony Pal’s C I D 5944

Zee Anmol’s Jamai Raja 5899

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 5291

Rishtey’s Tere Naal Ishq 5281

Star Bharat’s Kya Haal Mr Panchaal 5169

Zee TV’s Kundali Bhagya 4725

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 4662

Star Bharat’s Jiji Maa 4654

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 4555

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4194

Star Utsav’s Ishqbaaaz 3936

Zee Anmol’s Zeher Ka Kaala Teeka Vishkanya 3841

Star Bharat’s Kaal Bhairav Rahasya 3664

Star Bharat’s Saam Daam Dand Bhed 3647

Zee TV’s Piyaa Albela 3443

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 3412

