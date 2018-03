BARC India Ratings - Week 8: Ishqbaaaz & YHM climb higher

Happy Holi guys!

Before we all get into the mood of playing the colourful festival, here we present the latest BARC ratings of your favourite TV shows and channel.

As usual Colors stands at number one position followed by Star Bharat and Star Plus. In rural area, Zee Anmol, Sony Pal and Star Utsav have gained maximum ratings.

Impressions (000’s)

Urban

Colors 399880

Star Bharat 369397

Star Plus 362844

Zee TV 341273

Sony TV 321253

SAB TV 291464

Sony Pal 222432

Zee Anmol 152106

Star Utsav 150502

Rishtey 140299

Rural

Zee Anmol 561499

Sony Pal 456952

Star Utsav 385643

Star Bharat 384804

Rishtey 342084

Dangal TV 254579

Zee TV 224625

Star Plus 157309

Big Magic 155383

Colors 152471

Kundali Bhagya is maintaining number one position. Taarak Mehta and Yeh Hai Mohabbatein have climbed to second and third position respectively. Talking about rural area, Kumkum Bhagya, Baalveer and Taarak Mehta were the most viewed programs.

Impressions (000’s)

Urban

Zee TV’s Kundali Bhagya 7713

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6975

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 6850

Zee TV’s Kumkum Bhagya 6640

Colors’ Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki 5728

Colors’ Udaan 5703

Colors’ Rising Star 5678

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5483

Colors’ Ishq Mein Marjawan 5195

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4941

Sony TV’s Super Dancer Chapter 4814

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 4811

Star Plus’ Ishqbaaaz 4679

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4628

Colors’ Laado Veerpur Ki Mardani 4258

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 4224

Colors’ Tu Aashiqui 4220

Colors’ Shani 4185

Colors’ Dil Se Dil Tak 4136

Zee TV’s Piyaa Albela 3918

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 10656

Sony Pal’s Baalveer 7251

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6600

Zee Anmol’s Jamai Raja 6361

Sony Pal’s C I D 6323

Zee Anmol’s Ganga 6313

Rishtey’s Tere Naal Ishq 5661

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 5030

Star Bharat’s Jiji Maa 4957

Star Bharat’s Kya Haal Mr Panchaal 4871

Zee TV’s Kundali Bhagya 4727

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 4673

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 4349

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4263

Rishtey’s Ek Shringaar Swabhimaan 4134

Star Bharat’s Kaal Bhairav Rahasya 3918

Zee Anmol’s Zeher Ka Kaala Teeka Vishkanya 3793

Star Utsav’s Ishqbaaaz 3746

Rishtey’s Uttaran 3569

Star Bharat’s Saam Daam Dand Bhed 3539