BARC India Ratings: Week 9 (2018)

Mumbai: It’s time to check out the new BARC ratings of your favourite shows and channels.

Colors shines at number one position followed by Star Bharat and Star Plus wherein in rural areas, Zee Anmol, Sony Pal and Star Bharat have gained maximum ratings.

Impressions (000’s)

Urban

Colors 350778

Star Bharat 347669

Star Plus 316171

Zee TV 309461

Sony TV 302888

SAB TV 301231

Sony Pal 235659

Zee Anmol 149312

Star Utsav 145793

Rishtey 128853

Rural

Zee Anmol 532931

Sony Pal 517747

Star Bharat 402760

Star Utsav 384218

Rishtey 307442

Dangal TV 231124

Zee TV 212838

Big Magic 181473

Star Plus 139194

Colors 137280

Talking about shows, this time as well Kundali Bhagya has bagged the number one position. Taarak Mehta and Super Dancer stand at second and third rank respectively. Kumkum Bhayga, Baalveer and CID have bagged top position is rural areas.

Impressions (000’s)

Urban

Zee TV’s Kundali Bhagya 7545

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6462

Sony TV’s Super Dancer Chapter 6264

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 6207

Zee TV’s Kumkum Bhagya 5751

Colors’ Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki 5374

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5321

Colors’ Udaan 5105

Colors’ Ishq Mein Marjawan 4930

Colors’ Rising Star 4789

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4541

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4342

Star Plus’ Ishqbaaaz 4330

Colors’ Tu Aashiqui 4026

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 4006

Colors’ Shani 3673

Colors’ Laado Veerpur Ki Mardani 3642

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 3586

Zee TV’s Piyaa Albela 3533

Star Plus’ Naamkarann 3511

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 9563

Sony Pal’s Baalveer 7118

Sony Pal’s C I D 6915

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6745

Zee Anmol’s Ganga 6012

Rishtey’s Tere Naal Ishq 5340

Zee Anmol’s Jamai Raja 5264

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 5087

Zee TV’s Kundali Bhagya 4993

Star Bharat’s Kya Haal Mr Panchaal 4946

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 4590

Star Bharat’s Jiji Maa 4387

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 4188

Star Utsav’s Ishqbaaaz 4118

Star Bharat’s Kaal Bhairav Rahasya 3950

Zee TV’s Kumkum Bhagya 3880

Sony TV’s Super Dancer 3554

Zee Anmol’s Zeher Ka Kaala Teeka Vishkanya 3318

Zee TV’s Piyaa Albela 3303

Rishtey’s Ek Shringaar Swabhimaan 3182