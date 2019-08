BARC India Ratings: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai outraces Kumkum and Kundali Bhagya to number one position; Dance Deewane in top 10!

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.

Star Plus is at the first position in the urban sector, followed by Sony SAB and Zee TV.

Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.

Impressions

Urban

1 STAR Plus 476145

2 SONY SAB 439011

3 Zee TV 384322

4 Sony Entertainment Television 381558

5 Colors 365757

6 Dangal 228780

7 STAR Bharat 219304

8 &TV 119020

9 Big Magic 118749

10 STAR Utsav 94569

Rural

1 Dangal 699062

2 Big Magic 384066

3 Zee TV 322530

4 STAR Plus 275166

5 Colors 203254

6 SONY SAB 197887

7 Sony Entertainment Television 152397

8 STAR Bharat 134576

9 STAR Utsav 73533

10 Zee Anmol 71044

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai is the most viewed show in the urban area, followed by Zee TV’s Kundali Bhagya and Kumkum Bhagya.

Kumkum Bhagya is at the first position even in the rural area, followed by Kundali Bhagya and Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.

Impressions

Urban

STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 9468

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 8463

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 8189

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 7299

Sony’s THE KAPIL SHARMA SHOW 6487

Sony’s SUPERSTAR SINGER SINGING KA KAL 6306

STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5735

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 5419

STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 5421

Colors’ DANCE DEEWANE 2 5040

Rural

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 16243

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 15727

STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 14208

Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 10655

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 10506

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 10510

Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 9865

Sony’s SUPERSTAR SINGER SINGING KA KAL 9564

STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 8839

STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 8349