BARC Ratings - 48 Week: Ishqbaaaz out of top 20; Bigg Boss maintains its position

In the Urban GEC market, this time as well, Colors bags the numero uno position leaving Zee TV and Star Plus on second and third position respectively. In rural areas Zee Anmol, Sony Pal and Star Utsav gain maximum viewership.

In 000s impressions

Urban Colors 466430 Zee TV 404079 Star Plus 328260 Star Bharat 315957 SAB TV 315719 Sony TV 273799 Sony Pal 185728 &TV 150323 Zee Anmol 148910 STAR Utsav 127058

Rural Zee Anmol 464035 Sony Pal 409596 Star Utsav 362520 Star Bharat 341932 Rishtey 308601 Zee TV 270986 Dangal TV 214034 Colors 182761 Big Magic 161346 Star Plus 136018

Zee TV’s Kundali and Kumkum Bhagya has been constantly managing to sustain first and second position and this time again Taarak Mehta is on the third rank. In rural areas, Baalveer and Taarak Mehta are the forerunners while Kya Haal Mr Panchaal has jumped to number three position.

(Impressions in 000s)

Urban

Zee TV’s Kundali Bhagya 7250

Zee TV’s Kumkum Bhagya 6716

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6162

Colors’ Udaan 5990

Colors’ Tu Aashiqui 5845

Colors’ Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki 5525

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5421

Colors’ Bigg Boss 5229

Sony TV’s Super Dancer 5179

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 4880

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 4783

Star Bharat’s Kya Haal Mr Panchaal 4578

Zee TV’s Piya Albela 4552

Colors’ Mahakali Ant Hi Aarambh Hai 4537

Colors’ Dil Se Dil Tak 4411

Colors’ Ishq Mein Marjawan 4254

Colors’ Laado Veerpur Ki Mardani 4008

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 3888

Colors’ Shani 3888

Star Plus’ Naamkarann 3885

Rural

Sony Pal’s Baalveer 7582

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6277

Star Bharat’s Kya Haal Mr Panchaal 6084

Rishtey’s Tere Naal Ishq 5187

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 5139

Star Bharat’s Jiji Maa 5129

Zee Anmol’s Ganga 4949

Zee TV’s Kundali Bhagya 4883

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4672

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4667

Sony Pal’s Gutur Goon 5134

Zee Anmol’s Jamai Raja 4592

Sony Pal’s C I D 4573

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 4567

Zee Anmol’s Kaala Teeka 4488

Zee Anmol’s Laddoo 4460

Sony Pal’s Sankat Mochan Mahabali Hanumaan 4441

Zee Anmol’s Tashan E Ishq 4351

Zee Anmol’s Satrangi Sasural 4153

Star Bharat’s Kaal Bhairav Rahasya 4120