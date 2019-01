BARC Ratings: Indian Idol BEATS Naagin 3, Yeh Rishta sees the major drop

MUMBAI: Take a look at the first BARC ratings of 2019!

Star Plus is standing strong at the first position. Sony TV has secured the second spot leaving Zee TV on the third spot.

In the rural areas, Zee Anmol, Sony Pal and Star Utsav have gained maximum viewership.

Impressions

Urban

Star Plus 429732

Sony TV 424615

Zee TV 410223

Colors 379617

Star Bharat 337017

SAB TV 310264

Star Utsav 191991

Sony Pal 160574

Zee Anmol 146755

&TV 138444

Rural

Zee Anmol 636855

Sony Pal 378092

Star Utsav 375015

Dangal TV 358549

Rishtey 343705

STAR Bharat 313541

Zee TV 257357

Big Magic 209686

Star Plus 191954

Colors 172345

Indian Idol’s grand finale garnered huge response from the masses and making the top rated show of the week leaving Naagin 3 on second spot, while Kundali Bhagya is pushed to third position.

In rural area, Kumkum Bhagya, Ramayan and Ek Main Aur Ek Tu are the most viewed shows.

Impressions

Urban

Sony TV’s Indian Idol 8451

Colors’ Naagin-3 8148

Zee TV’s Kundali Bhagya 7128

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6409

Zee TV’s Kumkum Bhagya 6021

Star Bharat’s Radhakrishn 5984

Zee TV’s Tujhse Hai Raabta 5851

Star Plus’ Kulfi Kumar Bajewala 5583

Colors’ Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki 5501

Zee TV’s Guddan Tumse Naa Ho Payega 5198

Star Plus’ Kasauti Zindagi Kay 5153

Zee TV’s Ishq Subhan Allah 5004

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 4748

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4650

Star Plus’ Dance Plus-4 4510

Colors’ Ishq Mein Marjawan 4162

Colors’ Bigg Boss 4110

Star Plus’ Krishna Chali London 4089

Star Plus’ Nazar 4037

Star Bharat’s Muskaan 3879

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 11664

Dangal TV’s Ramayan 7811

Zee Anmol’s Ek Main Aur Ek Tu 7654

Zee Anmol’s Mahek 7325

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6181

Dangal TV’s Mahima Shanidev Ki 6022

Zee Anmol’s Pati Parmeshwar 4743

Star Bharat’s Radhakrishn 4680

Zee TV’s Tujhse Hai Raabta 4224

Colors’ Naagin-3 4123

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4098

Zee TV’s Kundali Bhagya 3972

Sony Pal’s Baalveer 3882

Rishtey’s Madhubala Ek Ishq Ek Junoon 3876

Zee TV’s Guddan Tumse Naa Ho Payega 3728

Sony TV’s Indian Idol 3726

Dangal TV’s Shivarjun Ek Ichchhadhari Ki Dastaan 3620

Star Utsav’s Ek Hazaron Mein Meri Behna Hai 3564

Zee TV’s Kumkum Bhagya 3506

Sony Pal’s C I D 3253