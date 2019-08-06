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Here is why we will miss Karan Patel as Raman in Yeh Hai Mohabbatein!

TellychakkarTeam's picture
By TellychakkarTeam
06 Aug 2019 12:37 PM

MUMBAI: Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein is one of the most loved television shows not only because of its romantic storyline but also because of the couple goals Ishita and Raman Bhalla give us.

Playing the characters are actors Divyanka Tripathi Dahiya and Karan Patel, and they have thoroughly entertained us with their sizzling chemistry and fun nok-jhoks time and again. However, Karan recently decided to quit the show and participate in stunt-based reality show Khatron Ke Khiladi.

Karan will surely be missed as Raman. We cannot imagine anyone else engaging in all that funny banter and throwing tantrums the way he did. In addition, Raman shared a very natural chemistry with every member of the family.

Here is our list of his most memorable moments in the show.

Holi romance 


We love his 'irritated' expressions

Ravan Kumar… 

His endless love for Ishita

Let Karan know how much will you miss watching him as Raman on Yeh Hai Mohabbatein!
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