BARC India Ratings: Balaji Telefilms rocks the charts: Kundali Bhagya, Naagin, and Kumkum Bhagya are the top three!

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.

Colors is at the first position in the urban sector, followed by Star Plus and Sony SAB.

Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.

Impressions

Urban

1 Colors 500673

2 STAR Plus 432049

3 SONY SAB 421642

4 Sony Entertainment Television 334217

5 Zee TV 327675

6 Dangal 275413

7 STAR Bharat 186173

8 &TV 117460

9 STAR Utsav 101045

10 Colors Rishtey 90206

Rural

1 Dangal 936196

2 Big Magic 309480

3 Zee TV 241364

4 STAR Plus 210224

5 Colors 198671

6 SONY SAB 172349

7 Sony Entertainment Television 118406

8 Colors Rishtey 92927

9 STAR Bharat 91739

10 STAR Utsav 69070

Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Colors’ Naagin and Kumkum Bhagya.

Dangal's Bandini is at the first position in the rural area, followed by Baba Aiso Var Dhundo and Mahima Shanidev Ki.

Impressions

Urban

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 8017

Colors’ NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 8004

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 7114

Colors’ BIGG BOSS 6747

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6732

Colors’ CHOTI SARDARNI 6683

STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 6529

Sony Entertainment Television’s INDIAN IDOL 5982

Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 5834

STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 5794

STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5746

Sony Entertainment Television’s THE KAPIL SHARMA SHOW 5595

STAR Plus’ DANCE PLUS 5 4835

STAR Plus’ KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4622

Zee TV’ TUJHSE HAI RAABTA 4369

STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 4267

Colors’ NAATI PINKY KI LAMBI LOVE STORY 4052

Zee TV’s ISHQ SUBHAN ALLAH 3985

STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 3950

Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3771

Rural

Dangal’s BANDINI 14034

Dangal’s BABA AISO VAR DHUNDO 12701

Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 12679

Dangal’s DWARKADHEESH BHAGWAN SRI KRISHNA 11952

Dangal’s KITANI MOHABBAT HAI 9891

Dangal’s PYAAR KI LUKA CHHUPI 8789

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 5913

Dangal’s EK ANOKHI RAKSHAK NAAGKANYA 5702

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 5515

Big Magic’s JAI JAI JAI BAJRANG BALI 5514

Dangal’s CIF 5332

Colors’ NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 4743

Big Magic’s JHANSI KI RANI 4254

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 3562

STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 3467

Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3316

Colors’ CHOTI SARDARNI 3134

Big Magic’s PARMAVTAR SHREE KRISHNA 2834

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 2799

Sony Entertainment Television’s INDIAN IDOL 2706