BARC India Ratings: Bigg Boss on numero uno; Barrister Babu and Naati Pink in top twenty!

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.

Colors is at the first position in the urban sector, followed by Sony SAB and Star Plus.

Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.

Urban

1 Colors 497713

2 SONY SAB 488383

3 STAR Plus 426724

4 Zee TV 350203

5 Sony Entertainment Television 341629

6 Dangal 283554

7 STAR Bharat 205705

8 &TV 121473

9 STAR Utsav 116703

10 Big Magic 105708

Rural

1 Dangal 934861

2 Big Magic 359592

3 Zee TV 273098

4 STAR Plus 204505

5 Colors 200883

6 SONY SAB 200777

7 Sony Entertainment Television 122313

8 STAR Bharat 112374

9 STAR Utsav 72758

10 Colors Rishtey 65487

Colors' Bigg Boss is the most viewed show in the urban area, followed by Kundali Bhagya and Kumkum Bhagya.

Dangal's Baba Aiso Var Dhundo is at the first position in the rural area, followed by Mahima Shanidev Ki and Devi Adi Parashakti.

Impressions

Urban

Colors' BIGG BOSS 10517

Zee TV's KUNDALI BHAGYA 7520

Zee TV's KUMKUM BHAGYA 7259

SONY SAB's TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 7039

Colors' NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 6894

Colors' CHOTI SARDARNI 6568

Sony Entertainment Television's INDIAN IDOL 6429

STAR Plus' YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 6423

STAR Plus' YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5737

Colors' SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 5471

Sony Entertainment Television's THE KAPIL SHARMA SHOW 5443

Colors' BARRISTER BABU 5344

STAR Plus' YEH JAADU HAI JINN KA 4999

STAR Plus' KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4754

STAR Plus' YEH HAI CHAHATEIN 4633

STAR Plus' KASAUTI ZINDAGI KAY 4417

STAR Plus' DANCE PLUS 5 4289

Colors' NAATI PINKY KI LAMBI LOVE STORY 4199

Zee TV's TUJHSE HAI RAABTA 4080

Colors' MUJHSE SHAADI KAROGE 4026

Rural

Dangal's BABA AISO VAR DHUNDO 14299

Dangal's MAHIMA SHANIDEV KI 12412

Dangal's DEVI ADI PARASHAKTI 12207

Dangal's BANDINI 11344

Dangal's PYAAR KI LUKA CHHUPI 8648

Dangal's KITANI MOHABBAT HAI 8338

Zee TV's KUMKUM BHAGYA 5699

Dangal's CIF 5662

Zee TV's KUNDALI BHAGYA 5625

Big Magic's JAI JAI JAI BAJRANG BALI 5420

Big Magic's JHANSI KI RANI 4563

Colors' NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 4163

Dangal's EK ANOKHI RAKSHAK NAAGKANYA 3902

Big Magic's PARMAVTAR SHREE KRISHNA 3740

Zee TV's TUJHSE HAI RAABTA 3616

Colors' BIGG BOSS 3392

Colors' CHOTI SARDARNI 3200

Zee TV's GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3188

STAR Plus' YEH JAADU HAI JINN KA 3144

SONY SAB's TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 2761