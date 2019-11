BARC India Ratings: Choti Sardarni takes second position; Indian Idol in top ten!

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.



Star Plus is at the first position in the urban sector, followed by Sony SAB and Colors.



Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.



Impressions



Urban



1 STAR Plus 465516



2 SONY SAB 413168



3 Colors 395973



4 Sony Entertainment Television 392323



5 Zee TV 339657



6 Dangal 258881



7 STAR Bharat 199868



8 Big Magic 103444



9 &TV 102616



10 STAR Utsav 95447



Rural



1 Dangal 920183



2 Big Magic 366560



3 Zee TV 269940



4 STAR Plus 230627



5 SONY SAB 215728



6 Colors 162305



7 Sony Entertainment Television 143191



8 Colors Rishtey 94986



9 STAR Bharat 93126



10 STAR Utsav 69171



Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Colors’ Choti Sardarni and Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.



Dangal TV’s Bandini is the most viewed show in the rural area, followed by Dwarkadheesh Bhagwan Sri Krishna and Mahima Shanidev Ki.



Impressions



Urban



Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 7227



Colors’ CHOTI SARDARNI 6854



STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 6786



STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 6488



Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 6456



SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6242



Sony Entertainment Television’s THE KAPIL SHARMA SHOW 5993



Sony Entertainment Television’s INDIAN IDOL 5762



STAR Plus’ KAHAAN HUM KAHAAN TUM 5287



STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5231



Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 5193



STAR Plus’ DANCE PLUS 5 5184



Colors’ BIGG BOSS 5159



Sony Entertainment Television’s KAUN BANEGA CROREPATI 4834



STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 4778



Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 4741



STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 4616



Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 4203



Colors’ RAM SIYA KE LUV KUSH 3772



Colors’ VIDYA 3502



Rural



Dangal’s BANDINI 13037



Dangal’s DWARKADHEESH BHAGWAN SRI KRISHNA 12630



Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 12487



Dangal’s REHNA HAI TERI PALKON KI CHHAON MEIN 12070



Dangal’s BABA AISO VAR DHUNDO 7936



Dangal’s PHIR LAUT AAYI NAAGIN 6905



Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 5703



Big Magic’s JAI JAI JAI BAJRANG BALI 5363



Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 5241



Dangal’s CIF 4474



Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 4258



Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 4099



Big Magic’s PARMAVTAR SHREE KRISHNA 3887



STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 3848



Big Magic’s JHANSI KI RANI 3680



Colors’ CHOTI SARDARNI 3548



Dangal’s SIKANDAR VS PORUS 3091



SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 2783



STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 2772



STAR Plus’ DANCE PLUS 5 2715