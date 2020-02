BARC India Ratings: Kundali Bhagya, Naagin, and Yeh Rishta top the charts; Barrister Babu in top twenty!

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.

Colors is at the first position in the urban sector, followed by Star Plus and Sony SAB.

Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.

Urban

1 Colors 512416

2 STAR Plus 428017

3 SONY SAB 388739

4 Sony Entertainment Television 344504

5 Zee TV 316330

6 Dangal 274590

7 STAR Bharat 190617

8 &TV 120117

9 STAR Utsav 109761

10 Big Magic 84654

Rural

1 Dangal 919302

2 Big Magic 298603

3 Zee TV 249870

4 STAR Plus 216254

5 Colors 209244

6 SONY SAB 173214

7 Sony Entertainment Television 124283

8 STAR Bharat 95534

9 Colors Rishtey 80326

10 STAR Utsav 75900

Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Naagin and Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.

Dangal's Devi Adi Parashakt is at the first position in the rural area, followed by Baba Aiso Var Dhundo and Mahima Shanidev Ki.

Impressions

Urban

Zee TV's KUNDALI BHAGYA 7858

Colors' NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 7139

STAR Plus' YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 6981

Zee TV's KUMKUM BHAGYA 6629

Colors' CHOTI SARDARNI 6588

Colors' BIGG BOSS 6581

SONY SAB's TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6115

Sony Entertainment Television's THE KAPIL SHARMA SHOW 6097

Sony Entertainment Television's INDIAN IDOL 5983

STAR Plus' YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5907

Colors' SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 5597

STAR Plus' YEH JAADU HAI JINN KA 5171

Colors' BARRISTER BABU 5112

STAR Plus' KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4841

STAR Plus' DANCE PLUS 5 4632

STAR Plus' KASAUTI ZINDAGI KAY 4625

Colors' NAATI PINKY KI LAMBI LOVE STORY 4178

STAR Plus' YEH HAI CHAHATEIN 4045

Zee TV's TUJHSE HAI RAABTA 3944

STAR Plus' DIVYA DRISHTI 3890

Rural

1 Dangal's DEVI ADI PARASHAKTI 13040

2 Dangal's BABA AISO VAR DHUNDO 12709

3 Dangal's MAHIMA SHANIDEV KI 12556

4 Dangal's BANDINI 12177

5 Dangal's DWARKADHEESH BHAGWAN SRI KRISHNA 11604

6 Dangal's KITANI MOHABBAT HAI 8804

7 Dangal's PYAAR KI LUKA CHHUPI 8480

8 Zee TV's KUNDALI BHAGYA 6278

9 Dangal's CIF 5567

10 Zee TV's KUMKUM BHAGYA 5274

11 Big Magic's JAI JAI JAI BAJRANG BALI 5035

12 Colors' NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 4264

13 Big Magic's JHANSI KI RANI 4202

14 Dangal's EK ANOKHI RAKSHAK NAAGKANYA 4115

15 Colors' CHOTI SARDARNI 3362

16 Zee TV's TUJHSE HAI RAABTA 3319

17 STAR Plus' YEH JAADU HAI JINN KA 3130

18 Zee TV's GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3083

19 Big Magic's PARMAVTAR SHREE KRISHNA 3081

20 STAR Plus' KASAUTI ZINDAGI KAY 2778