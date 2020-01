BARC India Ratings: Kundali Bhagya on number one; Choti Sardarni and Naagin follow!

Mumbai: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.

Colors is at the first position in the urban sector, followed by Star Plus and Sony SAB.

Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.

Impressions

Urban

1 Colors 519875

2 STAR Plus 432796

3 SONY SAB 417840

4 Zee TV 346828

5 Sony Entertainment Television 339061

6 Dangal 273115

7 STAR Bharat 188896

8 &TV 113435

9 STAR Utsav 102874

10 Big Magic 85925

Rural

1 Dangal 970375

2 Big Magic 335154

3 Zee TV 263658

4 STAR Plus 212757

5 Colors 209017

6 SONY SAB 167191

7 Sony Entertainment Television 125195

8 STAR Bharat 89206

9 STAR Utsav 84618

10 Colors Rishtey 73644

Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Colors’ Choti Sardarni and Naagin.

Dangal's Mahima Shanidev Ki is at the first position in the rural area, followed by Baba Aiso Var Dhundo and Dwarkadheesh Bhagwan Sri Krishna.

Impressions

Urban

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 8039

Colors‘ CHOTI SARDARNI 7316

Colors’ NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 7184

STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 6985

Colors’ BIGG BOSS 6949

Zee TV’ KUMKUM BHAGYA 6923

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6706

Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 6365

STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 6107

Sony Entertainment Television’s THE KAPIL SHARMA SHOW 6102

STAR Plus’s YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5968

Sony Entertainment Television’s INDIAN IDOL 5515

STAR Plus’ KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4727

Zee TV’s ISHQ SUBHAN ALLAH 4718

STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 4540

STAR Plus’ DANCE PLUS 5 4342

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 4227

Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 4118

Colors’ SHUBH AARAMBH 3725

STAR Plus’ YEH HAI CHAHATEIN 3709

Rural

Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 13969

Dangal’s BABA AISO VAR DHUNDO 13358

Dangal’s DWARKADHEESH BHAGWAN SRI KRISHNA 13140

Dangal’s BANDINI 12389

Dangal’s KITANI MOHABBAT HAI 10564

Dangal’s PYAAR KI LUKA CHHUPI 8833

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 6125

Dangal’s EK ANOKHI RAKSHAK NAAGKANYA 6038

Big Magic’s JAI JAI JAI BAJRANG BALI 5772

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 5544

Dangal’s CIF 5397

Big Magic’s JHANSI KI RANI 4998

Colors’ NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 4580

Big Magic’sPARMAVTAR SHREE KRISHNA 3964

Colors’ CHOTI SARDARNI 3654

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 3494

STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 3441

Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3430

Big Magic’s VIKRAM BETAL KI RAHASYA GATHA 3024

Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 2988