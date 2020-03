BARC India Ratings: Kundali Bhagya is numero uno, followed by Khatron Ke Khiladi and Kumkum Bhagya

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.

Sony SAB is at the first position in the urban sector, followed by Star Plus and Colors.

Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.

Urban

1 SONY SAB 517066

2 STAR Plus 430145

3 Colors 423870

4 Sony Entertainment Television 372457

5 Zee TV 344712

6 Dangal 273782

7 STAR Bharat 194651

8 &TV 121502

9 Big Magic 110102

10 STAR Utsav 104431

Rural

1 Dangal 903990

2 Big Magic 382738

3 Zee TV 260224

4 STAR Plus 201613

5 SONY SAB 197726

6 Colors 175638

7 Sony Entertainment Television 129948

8 STAR Bharat 94456

9 Colors Rishtey 76291

10 STAR Utsav 70299

Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Colors’ Fear Factor-Khatron Ke Khiladi and Zee TV’s Kumkum Bhagya.

Dangal's Baba Aiso Var Dhundo is at the first position in the rural area, followed by Devi Adi Parashakti and Mahima Shanidev Ki.

Impressions

Urban

Zee TV's KUNDALI BHAGYA 8561

Colors' FEAR FACTOR-KHATRON KE KHILADI 7977

Zee TV's KUMKUM BHAGYA 7222

Sony Entertainment Television's INDIAS BEST DANCER 7135

SONY SAB's TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6874

Sony Entertainment Television's THE KAPIL SHARMA SHOW 6504

STAR Plus' YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 6213

Colors' CHOTI SARDARNI 5988

Colors' NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 5676

Colors' BARRISTER BABU 5437

STAR Plus' YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5343

Colors' SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 5285

STAR Plus' YEH JAADU HAI JINN KA 5268

STAR Plus' KASAUTI ZINDAGI KAY 5131

STAR Plus' YEH HAI CHAHATEIN 4509

STAR Plus' KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4452

Colors' SHUBH AARAMBH 4207

Zee TV's TUJHSE HAI RAABTA 3934

Zee TV's QURBAAN HUA 3920

Colors' NAATI PINKY KI LAMBI LOVE STORY 3733

Rural

Dangal's BABA AISO VAR DHUNDO 12261

Dangal's DEVI ADI PARASHAKTI 11923

Dangal's MAHIMA SHANIDEV KI 11581

Dangal's BANDINI 10656

Dangal's PYAAR KI LUKA CHHUPI 8277

Dangal's KITANI MOHABBAT HAI 6619

Zee TV's KUNDALI BHAGYA 6087

Dangal's CIF 5995

Zee TV's KUMKUM BHAGYA 5547

Big Magic's JAI JAI JAI BAJRANG BALI 4061

Big Magic's JHANSI KI RANI 3869

Colors' NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 3576

Zee TV's TUJHSE HAI RAABTA 3309

Zee TV's GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3140

STAR Plus' YEH JAADU HAI JINN KA 3037

Big Magic's PARMAVTAR SHREE KRISHNA 3035

Colors' FEAR FACTOR-KHATRON KE KHILADI 2961

Dangal's ALIF LAILA 2781

STAR Plus' KASAUTI ZINDAGI KAY 2752

Zee TV's RANG MALANG 2740