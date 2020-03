BARC India Ratings: Kundali Bhagya stays on top; India's Best Dancer on second position

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.

Sony SAB is at the first position in the urban sector, followed by Star Plus and Colors.

Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.

Urban

1 SONY SAB 515078

2 STAR Plus 442240

3 Colors 421994

4 Sony Entertainment Television 358911

5 Zee TV 307502

6 Dangal 285155

7 STAR Bharat 195053

8 &TV 128116

9 Big Magic 124906

10 STAR Utsav 110657

Rural

1 Dangal 945781

2 Big Magic 438075

3 Zee TV 222179

4 SONY SAB 216143

5 STAR Plus 210059

6 Colors 178191

7 Sony Entertainment Television 125208

8 STAR Bharat 96765

9 Colors Rishtey 80994

10 STAR Utsav 75795

Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Colors’ Fear Factor-Khatron Ke Khiladi and Sony Entertainment Television's India's Best Dancer.

Dangal's Mahima Shanidev Ki is at the first position in the rural area, followed by Devi Adi Parashakti and Baba Aiso Var Dhundo.

Impressions

Urban

Zee TV's KUNDALI BHAGYA 7997

Colors' FEAR FACTOR-KHATRON KE KHILADI 7686

Sony Entertainment Television's INDIAS BEST DANCER 6684

Sony Entertainment Television's THE KAPIL SHARMA SHOW 6626

SONY SAB's TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6610

Zee TV's KUMKUM BHAGYA 6591

Colors' NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 6345

Colors' CHOTI SARDARNI 6098

STAR Plus' YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 5822

Colors' BARRISTER BABU 5468

STAR Plus' YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5447

STAR Plus' KASAUTI ZINDAGI KAY 5300

STAR Plus' YEH JAADU HAI JINN KA 5205

Colors' SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 5048

STAR Plus' YEH HAI CHAHATEIN 4757

STAR Plus' KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4556

Colors' SHUBH AARAMBH 4435

Zee TV's TUJHSE HAI RAABTA 4012

Colors' NAATI PINKY KI LAMBI LOVE STORY 3909

Zee TV's QURBAAN HUA 3812

Rural

Dangal's MAHIMA SHANIDEV KI 12673

Dangal's DEVI ADI PARASHAKTI 11751

Dangal's BABA AISO VAR DHUNDO 11322

Dangal's PYAAR KI LUKA CHHUPI 9928

Dangal's BANDINI 8908

Dangal's KITANI MOHABBAT HAI 6050

Dangal's CIF 5878

Zee TV's KUNDALI BHAGYA 5844

Zee TV's KUMKUM BHAGYA 5517

Big Magic's JHANSI KI RANI 3960

Big Magic's JAI JAI JAI BAJRANG BALI 3441

Colors' NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 3379

Zee TV's TUJHSE HAI RAABTA 3304

Big Magic's PARMAVTAR SHREE KRISHNA 2955

STAR Plus' YEH JAADU HAI JINN KA 2908

Colors' FEAR FACTOR-KHATRON KE KHILADI 2900

SONY SAB's TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 2850

STAR Plus' KASAUTI ZINDAGI KAY 2731

Colors' CHOTI SARDARNI 2695

Big Magic's SHAURYA VEER EKLAVYA KI GATHA 2652