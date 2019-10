BARC India Ratings: Kundali Bhagya on top; Dance Deewane and Bigg Boss 13 make it to the charts!

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.



Sony Entertainment Television is at the first position in the urban sector, followed by Colors and Star Plus.



Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.



Impressions



Urban



1 Sony Entertainment Television 452392



2 Colors 436295



3 STAR Plus 428724



4 SONY SAB 407474



5 Zee TV 344257



6 Dangal 253273



7 STAR Bharat 211131



8 &TV 97201



9 Big Magic 96433



10 STAR Utsav 84955



Rural



1 Dangal 821232



2 Big Magic 353783



3 Zee TV 280495



4 STAR Plus 239615



5 Colors 207746



6 SONY SAB 183043



7 Sony Entertainment Television 178517



8 STAR Bharat 123600



9 Sony Pal 72117



10 Colors Rishtey 70935



Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Zee Tv’s Kumkum Bhagya and Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.



Dangal TV’s Bandini is the most viewed show in the rural area, followd by Dwarkadheesh Bhagwan Sri Krishna and Rehna Hai Teri Palkon Ki Chhaon Mein.



Impressions



Urban



Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 7438



Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 6796



STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 6635



Sony Entertainment Television’s KAUN BANEGA CROREPATI 6381



Sony Entertainment Television’s SUPERSTAR SINGER SINGING KA KAL 6282



Colors’ CHOTI SARDARNI 6279



SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6139



Colors’ DANCE DEEWANE 2 6039



Sony Entertainment Television’s THE KAPIL SHARMA SHOW 5932



Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 5104



STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 4941



STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 4926



Colors’ BIGG BOSS 4859



Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 4799



Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 4704



STAR Bharat’s JAG JAANANI MAA VAISHNODEVI 4542



STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 4133



STAR Plus’ KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4126



STAR Plus’ NAZAR 3811



STAR Plus’ NACH BALIYE 9 3657



Rural



Dangal’s BANDINI 9227



Dangal’s DWARKADHEESH BHAGWAN SRI KRISHNA 8177



Dangal’s REHNA HAI TERI PALKON KI CHHAON MEIN 7887



Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 7397



Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 6030



Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 6013



Dangal’s BABA AISO VAR DHUNDO 5870



Dangal’s PHIR LAUT AAYI NAAGIN 5866



Dangal’s CIF 4806



Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 4541



Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3997



STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 3950



Big Magic’s JAI JAI JAI BAJRANG BALI 3855



Big Magic’s PARMAVTAR SHREE KRISHNA 3751



Colors’ CHOTI SARDARNI 3399



Dangal’s CRIME ALERT 3394



Sony Entertainment Television’s SUPERSTAR SINGER SINGING KA KAL 3127



STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 3066



Big Magic’s JHANSI KI RANI 2942



Colors’s SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 2606