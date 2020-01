BARC India Ratings: Kundali Bhagya tops the charts; Naagin and Star Screen Awards in top three!

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.

Colors is at the first position in the urban sector, followed by Star Plus and Sony SAB.

Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.

Impressions

Urban

1 Colors 485644

2 STAR Plus 466832

3 SONY SAB 456276

4 Zee TV 378424

5 Sony Entertainment Television 362265

6 Dangal 264958

7 STAR Bharat 184732

8 &TV 125000

9 Big Magic 112821

10 STAR Utsav 112598

Rural

1 Dangal 970619

2 Big Magic 396487

3 Zee TV 284520

4 STAR Plus 224875

5 SONY SAB 203081

6 Colors 191274

7 Sony Entertainment Television 132608

8 STAR Utsav 93474

9 STAR Bharat 92517

10 Colors Rishtey 79267

Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Star Screen Awards and Naagin.

Dangal's Mahima Shanidev Ki is at the first position in the rural area, followed by Dwarkadheesh Bhagwan Sri Krishna and Bandini.

Impressions

Urban

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 8148

STAR Plus’ STAR SCREEN AWARDS 2020 7804

Colors’ NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 7632

STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 6976

Colors’ CHOTI SARDARNI 6722

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6635

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 6631

Colors’ BIGG BOSS 6479

Sony Entertainment Television’s THE KAPIL SHARMA SHOW 6218

STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 6155

Sony Entertainment Television’s INDIAN IDOL 6062

STAR Plus’ STAR SCREEN AWARDS 2020-INDIA KI NO 1 RAAT 5602

Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 5376

STAR Plus’ DANCE PLUS 5 5226

STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5016

STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 4876

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 4638

Zee TV’s ZEE RISHTEY AWARDS 2019 4591

STAR Plus’ KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4474

Zee TV’s ISHQ SUBHAN ALLAH 4365

Rural

Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 14075

Dangal’s DWARKADHEESH BHAGWAN SRI KRISHNA 13953

Dangal’s BANDINI 12575

Dangal’s BABA AISO VAR DHUNDO 11855

Dangal’s KITANI MOHABBAT HAI 9529

Dangal’s PYAAR KI LUKA CHHUPI 7942

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 5933

Dangal’s PHIR LAUT AAYI NAAGIN 5423

Dangal’s CIF 5229

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 5142

Big Magic’s JAI JAI JAI BAJRANG BALI 5037

Big Magic’s PARMAVTAR SHREE KRISHNA 4394

Big Magic’s JHANSI KI RANI 4093

STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 4057

Colors’ NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 3944

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 3777

Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3547

Zee TV’s ZEE RISHTEY AWARDS 2019 3465

Colors’ CHOTI SARDARNI 3394

Big Magic’s VIKRAM BETAL KI RAHASYA GATHA 3082