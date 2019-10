BARC India Ratings: Kundali Bhagya, Yeh Rishta, and KBC rule the charts!

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.



Sony Entertainment Television is at the first position in the urban sector, followed by Star Plus and Sony SAB.



Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.



Impressions



Urban



1 Sony Entertainment Television 486553



2 STAR Plus 465642



3 SONY SAB 414144



4 Colors 364229



5 Zee TV 360592



6 Dangal 259367



7 STAR Bharat 189023



8 &TV 116443



9 Big Magic 86870



10 STAR Utsav 77991



Rural



1 Dangal 793317



2 Big Magic 337879



3 Zee TV 290468



4 STAR Plus 252576



5 SONY SAB 196421



6 Sony Entertainment Television 195479



7 Colors 180333



8 STAR Bharat 118359



9 Sony Pal 76723



10 STAR Utsav 65250



Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai and Sony TV’s Kaun Banega Crorepati.



Dangal TV’s Bandini is the most viewed show in the rural area, followd by Dwarkadheesh Bhagwan Sri Krishna and Rehna Hai Teri Palkon Ki Chhaon Mein.



Impressions



Urban



Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 8219



STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 7883



Sony Entertainment Television’s KAUN BANEGA CROREPATI 7859



Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 7124



SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 7043



Colors’ CHOTI SARDARNI 6757



Sony Entertainment Television’s SUPERSTAR SINGER SINGING KA KAL 6733



Sony Entertainment Television’s THE KAPIL SHARMA SHOW 6256



STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5711



Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 5481



Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 5119



Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 5065



STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 5023



Colors’ DANCE DEEWANE 2 4446



STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 4434



STAR Plus’ NACH BALIYE 9 4310



STAR Plus’ KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4301



STAR Plus’ NAZAR 4131



STAR Plus’ KULFI KUMAR BAJEWALA 3608



Colors’RAM SIYA KE LUV KUSH 3590



Rural



Dangal’s BANDINI 8859



Dangal’s DWARKADHEESH BHAGWAN SRI KRISHNA 8283



Dangal’s REHNA HAI TERI PALKON KI CHHAON MEIN 8079



Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 7979



Dangal’s BABA AISO VAR DHUNDO 6247



Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 6196



Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 6155



Dangal’s PHIR LAUT AAYI NAAGIN 5681



Dangal’s CIF 5329



Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 4687



Zee TV GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 4356



Big Magic’s JAI JAI JAI BAJRANG BALI 4098



Colors’CHOTI SARDARNI 3767



STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 3575



Big Magic’s PARMAVTAR SHREE KRISHNA 3573



STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 3503



Sony Entertainment Television’s SUPERSTAR SINGER SINGING KA KAL 3301



SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 3149



Big Magic’s JHANSI KI RANI 3090



Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 2651