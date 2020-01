BARC India Ratings: Naagin, Kundali Bhagya, and Kapil Sharma rock the charts; Shubh Aarambh in top 20

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.

Star Plus is at the first position in the urban sector, followed by Colors and Sony SAB.

Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.

Impressions

Urban

1 STAR Plus 489644

2 Colors 485533

3 SONY SAB 439509

4 Sony Entertainment Television 373196

5 Zee TV 331334

6 Dangal 287061

7 STAR Bharat 196694

8 &TV 126924

9 STAR Utsav 114421

10 Big Magic 96073

Rural

1 Dangal 1001873

2 Big Magic 346839

3 Zee TV 252595

4 STAR Plus 245526

5 Colors 189993

6 SONY SAB 181960

7 Sony Entertainment Television 127281

8 STAR Bharat 94789

9 STAR Utsav 91084

10 Colors Rishtey 88521

Color’ Naagin is the most viewed show in the urban area, followed by Zee TV’s Kundali Bhagya and Sony’s The Kapil Sharma Show.

Dangal's Mahima Shanidev Ki is at the first position in the rural area, followed by Dwarkadheesh Bhagwan Sri Krishna and Bandini.

Impressions

Urban

Colors’ NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 8410

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 8353

Sony Entertainment Television’s THE KAPIL SHARMA SHOW 7951

Sony Entertainment Television’s INDIAN IDOL 6949

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 6794

STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 6707

Colors’ BIGG BOSS 6640

SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6611

Colors’ CHOTI SARDARNI 6597

STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 6570

STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5392

STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 5096

Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 4960

STAR Plus’ DANCE PLUS 5 4889

Zee TV’s ISHQ SUBHAN ALLAH 4411

STAR Plus’ KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4215

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 4196

STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 4048

Colors’ SHUBH AARAMBH 3868

Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 3483

Rural

Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 14072

Dangal’s DWARKADHEESH BHAGWAN SRI KRISHNA 13680

Dangal’s BANDINI 13124

Dangal’s BABA AISO VAR DHUNDO 12444

Dangal’s KITANI MOHABBAT HAI 10495

Dangal’s PYAAR KI LUKA CHHUPI 7891

Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 6279

Dangal’s PHIR LAUT AAYI NAAGIN 6077

Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 5373

Dangal’s CIF 5368

Big Magic’s JAI JAI JAI BAJRANG BALI 5177

Colors’ NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 4780

Big Magic’s JHANSI KI RANI 4599

Big Magic’s PARMAVTAR SHREE KRISHNA 4019

STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 3952

Colors’ CHOTI SARDARNI 3459

Big Magic’s VIKRAM BETAL KI RAHASYA GATHA 3228

Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 3153

Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 2982

STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 2870