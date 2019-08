BARC India Ratings: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai refuses to budge; KBC in top ten; and Kasautii falls off the charts!

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.



Star Plus is at the first position in the urban sector, followed by Sony Entertainment Television and Sony SAB.



Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.



Impressions



Urban



1 STAR Plus 523637



2 Sony Entertainment Television 458374



3 SONY SAB 429596



4 Colors 362440



5 Zee TV 341814



6 Dangal 206950



7 STAR Bharat 203586



8 STAR Utsav 101541



9 &TV 100472



10 Big Magic 99927



Rural



1 Dangal 650037



2 Big Magic 378336



3 Zee TV 301563



4 STAR Plus 287110



5 SONY SAB 200031



6 Colors 192152



7 Sony Entertainment Television 183591



8 STAR Bharat 117763



9 Sony Pal 78229



10 STAR Utsav 75286



Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai is the most viewed show in the urban area, followed by Zee TV’s Kundali Bhagya and Kumkum Bhagya.



Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai is at the first position even in the rural area, followed by Kundali Bhagya and Kumkum Bhagya.



Impressions



Urban



STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 10193



Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 7559



Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 7038



STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 7019



SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6857



Sony’s KAUN BANEGA CROREPATI 6295



Sony’s THE KAPIL SHARMA SHOW 6139



Sony’s SUPERSTAR SINGER SINGING KA KAL 6077



Colors’ CHOTI SARDARNI 5865



Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 5709



Rural



STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 14992



Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 14525



Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 14359



Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 11317



STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 10389



SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 9988



Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 9941



Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 9392



Colors’ CHOTI SARDARNI 9161



Sony’s SUPERSTAR SINGER SINGING KA KAL 8992