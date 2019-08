Shivani Surve on her experience of visiting late Lakshmikant Berde

MUMBAI: Shivani Surve spoke about her experience of visiting late Lakshmikant Berde, known as the 'Comedy King' of Marathi cinema.

In the latest clip of VOOT Unseen Undekha, Shivani Surve reveals her experience of visiting Lakshmikant Berde’s house. During the discussion, Shivani says, “Mi Priya tai sobat ek serial shoot karat hote, tya majya sasubai zalya hotya ani dusrya divshi kahi tari asach shoot hota ani te mhanle ki ‘Chal ghari’ ani mi mhanle ki tumchya ghari? Mi rahu? Ani mi javal paas havet hote re, havet! Mi okay okay mhanle ani aai la phone karun sangitla ki mi nahi yet.”

She adds, “Ani tyanchya building chya khali gaadi park kartanna ji feeling hoti na, ti amazing hoti. Just the feeling ki mi Lakshmikant Berdenchya ghari challe. Ani mala 4-5 taasach zopayla milnar hota ani lagech sakali 6:30 wagere cha maza call time hota. Mi zopech nahi ratra bhar, fakt tyanchya awards kade awards kade baghat hote karan mi hall madhe zoplele and sagla baghat hote ki kay kasa kiti. Oh my god! Mi vedi zhal ehote ghari.”