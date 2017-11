Happy Thursday folks! Time for the BARC ratings yet again...

In the urban space Colors rules the roost, Zee TV takes the second position followed by Star Plus and Sony TV respectively. In the rural scenario Zee Anmol tops the chart yet again leaving behind Sony PAL and Star Bharat.

Impressions (000’s) Urban Colors 432885 Zee TV 404864 Star Plus 363096 Sony TV 313731 Star Bharat 311679 SAB TV 286346 Sony Pal 188887 Zee Anmol 150551 &TV 143516 Rishtey 104504

Rural Zee Anmol 536641 Sony Pal 405174 Star Bharat 375558 Star Utsav 301436 Rishtey 278150 Zee TV 276274 Dangal TV 207233 Colors 179967 Big Magic 174154 Star Plus 164551

In the urban section, Kundali Bhagya has top the charts. Taarak Mehta has climbed to second position while Kumkum Bhagya stands at no three positions. In the rural scenario T20 Ind/Nz, Baalveer and Taarak Mehta have gained maximum ratings.

Impressions (000’s)

Urban

Zee TV’s Kundali Bhagya 6845

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6221

Zee TV’s Kumkum Bhagya 6219

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 6030

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5673

Colors’ Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki 5475

Colors’ Udaan 5473

Colors’ Mahakali 5224

Zee TV’s Mahek 4848

Sony TV’s Kaun Banega Crorepati-Grand Finale 4810

Zee TV’s Piyaa Albela 4713

Colors’ Bigg Boss 4650

Colors’ Tu Aashiqui 4279

Star Plus’ Naamkarann 4252

Star Plus’ Ishqbaaaz 4149

Sony TV’s Super Dancer 4105

Colors’ Laado-Veerpur Ki Mardani 4011

Zee TV’s Dance India Dance 3993

Colors’ Shani 3971

Star Plus’ Tu Sooraj Main Saanjh Piya Ji 3840

Rural

Dd National’s L/T Paytm-17 2 T20 Ind/Nz 12279

Sony Pal’s Baalveer 6400

Dd National’s L/T Paytm-17 3 T20 Ind/Nz 6348

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6283

Zee Anmol’s Ganga 5467

Star Bharat’s Kya Haal Mr Panchaal 5263

Zee Anmol’s Jamai Raja 5132

Zee Anmol’s Kaala Teeka 4740

Zee TV’s Kundali Bhagya 4665

Sony Pal’s C I D 4410

Sony Pal’s Sankat Mochan Mahabali Hanumaan 4520

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4350

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 4336

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4305

Star Bharat’s Jiji Maa 4267

Zee TV’s Mahek 4058

Sony Pal’s Yaro Ka Tashan 4058

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 3965

Star Bharat’s Kaal Bhairav Rahasya 3838

Zee TV’s Piyaa Albela 3735