BARC India Ratings: Nach Baliye 9 in top 10; Kullfi Kumarr Bajewala and Guddan Tumse Na Ho Payega fall off the charts!

MUMBAI:



Star Plus is at the first position in the urban sector, followed by Sony SAB and Zee TV.



Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.



Impressions



Urban



1 STAR Plus 476416



2 SONY SAB 402649



3 Zee TV 379920



4 Sony Entertainment Television 366012



5 Colors 349367



6 Dangal 225456



7 STAR Bharat 215560



8 Big Magic 108732



9 &TV 107095



10 STAR Utsav 94965



Rural



1 Dangal 639023



2 Big Magic 375650



3 Zee TV 318342



4 STAR Plus 274341



5 Colors 187703



6 SONY SAB 165359



7 Sony Entertainment Television 152013



8 STAR Bharat 130545



9 Zee Anmol 72818



10 STAR Utsav 71941



Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Zee TV’s Kumkum Bhagya and Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.



Kumkum Bhagya is at the first position even in the rural area, followed by Kundali Bhagya and Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai.



Impressions



Urban



Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 8257



Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 8272



STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 8183



SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6700



STAR Plus’ NACH BALIYE 9 6189



Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 5722



STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 5429



STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5347



Sony’s SUPERSTAR SINGER SINGING KA KAL 5344



Sony’s THE KAPIL SHARMA SHOW 5324



Rural



Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 16350



Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 15695



STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 12203



Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 10966



STAR Plus’ NACH BALIYE 9 9776



SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 9545



Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 9428



STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 8755



STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 8792



Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 8797