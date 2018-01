BARC India Ratings: Week 1 (2018); Taarak Mehta soars up to #1 slot

Time for the BARC ratings yet again!

In the urban space, Colors rules the roost, Star Plus climbs up to second position followed by Zee TV. In the rural areas, Zee Anmol tops the chart yet again leaving behind Star Utsav and Star Pal.

Impressions (000’s)

Urban

Colors 439287

Star Plus 385880

Zee TV 350649

Star Bharat 331958

Sony Entertainment Television 297308

SAB TV 286626

Sony Pal 178776

Zee Anmol 171776

&TV 155992

Star Utsav 150707

Rural

Zee Anmol 513567

Star Utsav 396160

Sony Pal 378521

Star Bharat 346269

Rishtey 323827

Dangal TV 258281

Zee TV 219205

Big Magic 171606

Star Plus 159556

Colors 158773

Taarak Mehta has begun the year 2018 with a big bang by becoming the number one show in the urban section. Kundali Bhagya has climbed to second position and Super Dancer has mounted up to the third rank. In the rural scenario, Kumkum Bhagya, Tere Naal Ishq and Baalveer have gained maximum ratings.

Impressions (000’s)

Urban

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6961

Zee TV’s Kundali Bhagya 6930

Sony TV’s Super Dancer Chapter 6495

Zee TV’s Kumkum Bhagya 6464

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 6356

Colors’ Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki 5975

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5862

Star Plus’ Star Screen Awards 2018 5846

Colors’ Udaan 5665

Colors’ Ishq Mein Marjawan 5614

Colors’ Tu Aashiqui 5560

Colors’ Bigg Boss 4804

Zee TV’s Mahek 4705

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4632

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 4457

Zee TV’s Piyaa Albela 4286

Colors’ Dil Se Dil Tak 4165

Star Plus’ Naamkarann 4156

Colors’ Shani 4095

Star Bharat’ Nimki Mukhiya 3981

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 7911

Rishtey’s Tere Naal Ishq 6528

Sony Pal’s Baalveer 6350

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 5890

Zee Anmol’s Jamai Raja 5715

Star Bharat’s Kya Haal Mr Panchaal 5308

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 4990

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 4878

Zee Anmol’s Ganga 4851

Zee Anmol’s Kaala Teeka 4817

Sony Pal’s C I D 4587

Zee TV’s Kundali Bhagya 4251

Sony Pal’s Sankat Mochan Mahabali Hanumaan 4095

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4090

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4084

Sony Pal’s Gutur Goon 3947

Sony TV’s Super Dancer Chapter 3548

Zee Anmol’s Santoshi Maa 3504

Star Utsav’s Ishqbaaaz 3502

Zee Anmol’s Ek Mutthi Aasmaan 3055