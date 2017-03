BARC India Ratings: Week 11 (2017)

Time to checkout ratings for the week.

Star Plus continues to rule the roost while Colors and Sony Entertainment Television follow suit in the urban market.

On the other hand, Sony Pal, Rishtey and Zee Anmol are the fore runner in the rural division.

(Impressions in 000s)

Urban

Star Plus 481010

Colors 409617

Sony Entertainment Television 306478

Zee TV 297596

Sony SAB 292718

Life OK 237194

Sony Pal 149054

&TV 142488

Rishtey 121355

Star Utsav 109928

Rural

Sony Pal 425279

Rishtey 381798

Zee Anmol 362940

Star Utsav 322965

Star Plus 263964

Zee TV 240172

Colors 202985

Sony SAB 155846

Life Ok 151381

Sony Entertainment Television 139375

Coming to shows, Naagin 2, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai and Kumkum Bhagya manage high ratings in the urban market.

In the rural sect too, Naagin 2 rises high while Baalveer and Jodha Akbar are the next ones on the list.

(Impressions in 000s)

Urban

Naagin - Season 2 (Colors) 7732

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 7169

Kumkum Bhagya (Zee TV) 6794

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (Sony SAB) 6469

The Kapil Sharma Show (Sony TV) 6096

Shani (Colors) 6072

Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki (Colors) 5911

Saath Nibhaana Saathiya (Star Plus) 5663

Udaan (Colors) 5519

Ek Shringaar Swabhimaan (Colors) 5357

Ishqbaaz (Star Plus) 5309

Ye Hai Mohabbatein (Star Plus) 5257

Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs (Zee TV) 5158

Naamkarann (Star Plus) 4810

Sasural Simar Ka (Colors) 4711

Rising Star (Colors) 4705

Chandra Nandini (Star Plus) 4638

Dil Bole Oberoi (Star Plus) 4425

Pardes Mein Hai Mera Dil (Star Plus) 4309

Mahek (Zee TV) 4003

Rural

Naagin - Season 2 (Rishtey) 6059

Baalveer (Sony Pal) 5554

Jodha Akhbar (Zee Anmol) 5277

Kumkum Bhagya (Zee TV) 5268

Afsar Bitiya (Zee Anmol) 5063

Mohe Rang do Laal (Rishtey) 4983

Jamai Raja (Zee Anmol) 4973

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (Sony Pal)4878

Naagkanya (Zee Anmol) 4810

Udaan (Rihstey) 4788

Saath Nibhaana Saathiya (Star Utsav) 4708

C I D (Sony Pal) 4509

Naagin-2 (Colors) 4439

Kavach Kaali Shaktiyon Se (Rishtey) 4344

Kasam (Rishtey) 4296

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 3773

Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs (Zee TV) 3753

Mahek (Zee TV) 3492

Saath Nibhaana Saathiya (Star Plus) 3355

Shani (Rishtey) 3052

(As per data provided by BARC)

