BARC India Ratings: Week 12 (2017); Sony slumps, Zee steps up

The BARC Ratings are here.

Star Plus and Colors continue to make their mark as the top two channels in the urban space. Sony Entertainment Television slumps down and Zee Step up to the third spot.

In the rural market, Sony Pal, Zee Anmol and Rishtey are the top runners.

(In 000s impressions)

Urban

Star Plus 484812

Colors 421446

Zee TV 318840

Sony Entertainment Television 296003

Sony Sab 290265

Life OK 253191

Sony Pal 165032

&TV 140559

Rishtey 127618

Star Utsav 111069

Rural

Sony Pal 438102

Zee Anmol 389971

Rishtey 381221

Star Utsav 322143

Star Plus 243528

Zee TV 231431

Colors 209359

Life OK 164765

Sony Sab 149431

Sony Entertainment Television 133861

Coming to shows, weekend masala Naagin 2 is once again the forerunner while Yeh Rishta Kya Kehlata Hai and Kumkum Bhagya follow suit.

In the rural sect, Naagin - Season 2, Tashan E Ishq and Jodha Akhbar are the top shows.

(In 000s impressions)

Urban

Naagin - Season 2 (Colors) 7690

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 7286

Kumkum Bhagya (Zee TV) 6701

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (SAB TV) 6268

Shani (Colors) 6108

Ek Shringaar Swabhimaan (Colors) 6012

Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki (Colors) 5774

Saath Nibhaana Saathiya (Star Plus) 5640

Udaan (Colors) 5571

Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs (Zee TV) 5461

The Kapil Sharma Show (Sony TV) 5392

Ye Hai Mohabbatein (Star Plus) 5261

Ishqbaaz (Star Plus) 5166

Kasam (Colors) 4763

Sasural Simar Ka (Colors) 4645

Naamkarann (Star Plus) 4545

Chandra Nandini (Star Plus) 4476

Rising Star (Colors) 4277

Mahek (Zee TV) 4247

Dil Bole Oberoi (Star Plus) 4009

Rural

Naagin - Season 2 (Rishtey) 7173

Tashan E Ishq (Zee Anmol) 5776

Jodha Akhbar (Zee Anmol) 5125

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (Sony Pal) 5123

Jamai Raja (Zee Anmol) 5121

Baalveer (Sony Pal) 5058

Kumkum Bhagya (Zee TV) 4904

Naagin - Season 2 (Colors) 4881

Afsar Bitiya (Zee Anmol) 4833

CID (Sony Pal) 4833

Naagkanya (Zee Anmol) 4826

Saath Nibhaana Saathiya (Star Utsav) 4683

Mohe Rang Do Laal (Rishtey) 4435

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 3975

Udaan (Rishtey) 3942

Kasam (Rishtey) 3660

Kavach Kaali Shaktiyon Se (Rishtey) 3590

Mere Angane Mein (Star Utsav) 3392

Mahek (Zee TV) 3375

Piya Albela (Zee TV) 2945

(As per data provided by BARC)

For more data: www.barcindia.co.in/statistic.aspx