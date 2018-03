BARC India Ratings–Week 12: Bepannaah gets a bumper opening

Mumbai: It’s that time of the week when you get to know which channel and which show is doing better in the race of ratings. So, without further ado let’s find who sizzled and fizzled.

This time as well Colors’ is standing at the number one position followed by Star Bharat and Zee TV. In rural areas, Zee Anmol, Sony Pal and Star Utsav gained maximum ratings.

Impressions (000’s)

Urban

Colors 405894

Star Bharat 355742

Zee TV 342133

Star Plus 337525

Sony TV 313518

SAB TV 291467

Sony Pal 236162

Star Utsav 185541

Zee Anmol 181340

Rishtey 136184

Rural

Zee Anmol 629562

Sony Pal 502663

Star Utsav 451600

Star Bharat 376909

Rishtey 316857

Dangal TV 257564

Big Magic 233288

Zee TV 206741

Colors 157823

Star Plus 144025

Zee TV’s Kundali Bhagya and Kumkum Bhagya are ruling the roost. Taarak Mehta has gone down to the third positions and newly launched Colors’ Bepannaah has entered in top five shows. In rural area, Kumkum Bhagya, CID and Taarak Mehta topped the charts.

Urban

Impressions (000’s)

Zee TV’s Kundali Bhagya 7862

Zee TV’s Kumkum Bhagya 7166

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma 6306

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 6183

Colors’ Bepannaah 5896

Colors’ Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki 5845

Sony TV’s Super Dancer 5827

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5415

Colors’ Udaan 5158

Colors’ Rising Star 5091

Zee TV’s Ishq Subhan Allah 4867

Colors’ Ishq Mein Marjawan 4691

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4509

Star Plus’ Ishqbaaaz 4428

Colors’ Laado Veerpur Ki Mardani 4371

Star Plus’ Kulfi Kumar Bajewala 4323

Star Plus’ Tu Sooraj Main Saanjh Piya Ji 4231

Colors’ Tu Aashiqui 4045

Zee TV’s Piyaa Albela 3979

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 3937

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 11013

Sony Pal’s C I D 6377

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6373

Zee Anmol’s Ganga 6363

Sony Pal’s Baalveer 6318

Zee Anmol’s Jamai Raja 5778

Rishtey’s Tere Naal Ishq 5620

Zee TV’s Kundali Bhagya 4780

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 4725

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4389

Star Utsav’s Ishqbaaaz 4208

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4081

Star Utsav’s Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 4064

Zee Anmol’s Santoshi Maa 4044

Star Utsav’s Veera 3993

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 3988

Star Utsav’s Saath Nibhaana Saathiya 3847

Star Bharat’s Jiji Maa 3645

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 3574

Zee Anmol’s Zeher Ka Kaala Teeka Vishkanya 3555