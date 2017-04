BARC India Ratings: Week 13 (2017)

The ratings for the week are here!

Star Plus continues to rule the roost followed by Colors and Zee TV in the urban sector.

While in the rural market, Sony Pal, Zee Anmol and Rishtey are the top runners.

(Impressions in 000s)

Urban

Star Plus 461742

Colors 4310320

Zee TV 314073

Sony Entertainment Television 294285

Sony Sab 288189

Life OK 246983

Sony Pal 186561

&TV 141510

Rishtey 122032

Star Utsav 103101

Rural

Sony Pal 516042

Zee Anmol 380436

Rishtey 376774

Star Utsav 319757

Zee TV 236545

Star Plus 219731

Colors 207754

Life Ok 143177

Sony Sab 142749

Big Magic 142112

Naagin 2 continues to spread its magic as it is the top show in the urban market. Kumkum Bhagya and Yeh Rishta Kya Kehlata Hai follow suit.

In the rural space, CID, Baalveer and Naagin - Season 2 are the forerunners.

Urban

Naagin - Season 2 (Colors) 7987

Kumkum Bhagya (Zee TV) 7009

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 6656

Shani (Colors) 6244

Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki (Colors) 6217

Ek Shringaar Swabhimaan (Colors) 6027

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (Sony Sab) 5994

Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs (Zee TV) 5551

Udaan (Colors) 5495

The Kapil Sharma Show (Sony TV) 5384

Ishqbaaz (Star Plus) 5179

Ye Hai Mohabbatein (Star Plus) 5027

Saath Nibhaana Saathiya (Star Plus) 4929

Sasural Simar Ka (Colors) 4617

Kasam (Colors) 4585

Rising Star (Colors) 4470

Mahek (Zee TV) 4363

Chandra Nandini (Star Plus) 4288

Naamkarann (Star Plus) 4142

Pardes Mein Hai Mera Dil (Star Plus) 4027

Rural

CID (Sony Pal) 5576

Baalveer (Sony Pal) 5382

Naagin - Season 2 (Rishtey) 5282

Jamai Raja (Zee Anmol) 5120

Kumkum Bhagya (Zee TV) 5109

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (Sony Pal) 5030

Naagin - Season 2 (Colors) 5012

Tashan E Ishq (Zee Anmol) 4890

Afsar Bitiya (Zee Anmol) 4873

Naagkanya (Zee Anmol) 4638

Kavach Kaali Shaktiyon Se (Rishtey) 4258

Mohe Rang Do Laal (Rishtey) 4240

Saath Nibhaana Saathiya (Star Utsav) 4144

Kasam (Rishtey) 3862

Udaan (Rishtey) 3818

Brahmarakshas Jaag Utha Shaitaan (Zee Anmol) 3589

Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs (Zee TV) 3530

Mahek (Zee TV) 3486

Mere Angane Mein (Star Utsav) 3281

Super Dancer (Sony Pal) 3137

(As per data provided by BARC)

For more data: www.barcindia.co.in/statistic.aspx