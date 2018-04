BARC India Ratings–Week 13: Family Time With Kapil Sharma enters in top 10

Mumbai: Here’s the latest BARC ratings!

Colors stands strong at number one postion while Star Bharat has jumped to second spot and Sony TV has climbed up to third rank. In rural space, Zee Anmol, Sony Pal, Star Utsav has gained maximum ratings.

Impressions (000’s)

Urban

Colors 389161

Star Bharat 362491

Sony Entertainment Television 361152

Star Plus 339637

Zee TV 316212

SAB TV 296829

Sony Pal 225444

Star Utsav 189650

Zee Anmol 165706

Rishtey 142794

Rural

Zee Anmol 571406

Sony Pal 482037

Star Utsav 443027

Star Bharat 386062

Rishtey 320269

Dangal TV 246506

Big Magic 228207

Zee TV 195629

Star Plus 143311

Colors 141609

Talking about shows, Kundali Bhagya maintains the number one position Super Dancer has taken the second spot followed by Kumkum Bhagya.

Kumkum Bhagya, CID and Taarak Mehta are on forefront in rural areas.

Impressions (000’s)

Urban

Zee TV’s Kundali Bhagya 6901

Sony TV’s Super Dancer 6632

Zee TV’s Kumkum Bhagya 5845

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5761

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma 5703

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5672

Colors’ Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki 5458

Colors’ Rising Star 5388

Colors’ Udaan 5320

Sony TV’s Family Time With Kapil Sharma 5011

Star Plus’ Ishqbaaaz 4878

Colors’ Bepannaah 4858

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4550

Zee TV’s Ishq Subhan Allah 4422

Colors’ Ishq Mein Marjawan 4357

Star Plus’ Kulfi Kumar Bajewala 4244

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4150

Star Plus’ Naamkarann 3933

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 3760

Colors’ Laado Veerpur Ki Mardani 3651

Rural

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 10607

Sony Pal’s C I D 6168

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 5963

Zee Anmol’s Jamai Raja 5840

Zee Anmol’s Ganga 5596

Sony Pal’s Baalveer 5102

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 4431

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 4222

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4200

Zee TV’s Kundali Bhagya 4177

Star Utsav’s Ishqbaaaz 4147

Star Utsav’s Saath Nibhaana Saathiya 4067

Star Utsav’s Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 3893

Star Utsav’s Devika Ambe Maa Ki Ladali 3743

Star Bharat’s Jiji Maa 3703

Zee Anmol’s Zeher Ka Kaala Teeka Vishkanya 3475

Zee TV’s Kumkum Bhagya 3398

Star Utsav’s Veera 3380

Zee Anmol’s Santoshi Maa 3236

Rishtey’s Uttaran 2838