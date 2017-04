BARC India Ratings: Week 15 (2017); SAB rises; Zee, Sony slump

Time to check out the ratings for the week.

Star Plus continues to maintain its position as the top GEC in the urban market, while Colors follow close. SAB TV has seen a rise from last week, and is placed at the number three position. With that, Zee TV and Sony TV move down on the list.

Sony Pal, Rishtey and Star Utsav gain it big in the rural sector.

(Impression in 000s)

Urban

Star Plus 456555

Colors 393812

Sony Sab 288698

Zee TV 285065

Sony Entertainment Television 268781

Life OK 216693

Rishtey 134915

Sony Pal 134419

&TV 120696

Star Utsav 111405

Rural

Sony Pal 464588

Rishtey 395211

Star Utsav 334630

Zee Anmol 326174

Zee TV 226920

Star Plus 221702

Colors 196819

Big Magic 158304

Sony Sab 145307

Life OK 130514

Coming to shows, Naagin - Season 2, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai and Shakti continue to impress masses as they are gain maxiumum numbers in the urban division.

Mouni Roy’s Naagin - Season 2 creates magic in the rural market too as it is slotted as the #1 show while Baalveer and Jamai Raja follow suit.

(Impressions in 000s)

Urban

Naagin - Season 2 (Colors) 6886

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 6032

Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki (Colors) 5778

Kumkum Bhagya (Zee TV) 5695

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (Sony Sab) 5680

Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs (Zee TV) 5134

Ishqbaaz (Star Plus) 5017

Shani (Colors) 4903

Udaan (Colors) 4597

Sasural Simar Ka (Colors) 4526

Ye Hai Mohabbatein (Star Plus) 4521

Ek Shringaar Swabhimaan (Colors) 4507

The Kapil Sharma Show (Sony TV) 4496

Saath Nibhaana Saathiya (Star Plus) 4321

Rising Star (Colors) 4213

Chandra Nandini (Star Plus) 3917

Naamkarann (Star Plus) 3881

Nach Baliye 8 (Star Plus) 3881

Dil Bole Oberoi (Star Plus) 3605

Kasam (Colors) 3523

Rural

Naagin - Season 2 (Rishtey) 6535

Baalveer (Sony Pal) 5602

Jamai Raja (Zee Anmol) 5540

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (Sony Pal) 5424

CID (Sony Pal) 5333

Saath Nibhaana Saathiya (Star Utsav) 4528

Naagin - Season 2 (Colors) 4485

Kumkum Bhagya (Zee TV) 4376

Tashan E Ishq (Zee Anmol) 4195

Mohe Rang Do Laal (Rishtey) 3989

Udaan (Rishtey) 3846

Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs (Zee TV) 3599

Shakti (Rishtey) 3589

Bairi Behna (Star Utsav) 3480

Naagkanya (Zee Anmol) 3452

Kasam (Rishtey) 3257

Mere Angane Mein (Star Utsav) 3147

Mahek (Zee TV) 3144

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 2928

Piya Albela (Zee TV) 2908

(As per data provided by BARC)

For more data: http://www.barcindia.co.in/statistic.aspx