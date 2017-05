BARC India Ratings: Week 19 (2017)

New ratings are out. Check it here!

In the urban market, Star Plus, Colors and Zee TV continue to rule the roost.

While Sony Pal, Zee Anmol and Rishtey rule the rural space.

(Impressions in 000s)

Urban

Star Plus 422139

Colors 323279

Zee TV 286873

Sony SAB 263317

Sony Entertainment Television 235547

Life OK 223705

Sony Pal 145941

&TV 118770

Rishtey 117481

Star Utsav 110145

Rural

Sony Pal 431835

Zee Anmol 384915

Rishtey 348176

STAR Utsav 294256

Zee TV 204640

Star Plus 202047

Sony SAB 162257

Colors 159084

Big Magic 142504

Life OK 142394

Coming to shows, Naagin 2 continues to rule the charts while Kumkum Bhagya and Yeh Rishta Kya Kehlata Hai follow suits.

Jamai Raja, Baalveer and Tashan E Ishq are the forerunners in the rural space.

(Impressions in 000s)

Urban

Naagin-2 (Colors) 6789

Kumkum Bhagya (Zee TV) 6679

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 6155

Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs (Zee TV) 5666

Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki (Colors) 4686

Ye Hai Mohabbatein (Star Plus) 4628

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma (Sony Sab) 4118

Saath Nibhaana Saathiya (Star Plus) 4012

Udaan (Colors) 3884

Shani (Colors) 3785

Ek Shringaar Swabhimaan (Colors) 3730

Ishqbaaz (Star Plus) 3667

Naamkarann (Star Plus) 3564

The Kapil Sharma Show (Sony Entertainment Television) 3495

Pardes Mein Hai Mera Dil (Star Plus) 3474

Chandra Nandini (Star Plus) 3455

Nach Baliye 8 (Star Plus) 3359

Sasural Simar Ka (Star Plus) 3156

Kasam (Colors) 3062

Woh Apna Sa (Zee TV) 2866

Rural

Jamai Raja (Zee Anmol) 6615

Baalveer (Sony Pal) 5764

Tashan E Ishq (Zee Anmol) 5209

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma (Sony Pal) 5019

Kumkum Bhagya (Zee TV) 4540

Naagin-2 (Colors) 4025

C I D (Sony Pal) 4015

Naagin-2 (Rishtey) 3728

Bairi Behna (Star Utsav) 3345

Udaan (Rishtey) 3083

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai (Star Plus) 3041

Naagkanya (Zee Anmol) 2945

Shakti (Rishtey) 2836

Mohe Rang Do Laal (Rishtey) 2813

Kasam (Rishtey) 2699

Amul Sa Re Ga Ma Pa Little Champs (Zee TV) 2637

Piya Albela (Zee TV) 2375

Thapki Pyaar Ki (Rishtey) 2284

Devika Ambe Maa Ki Ladali (Star Utsav) 2263

Sarojini (Zee Anmol) 2248

(As per data provided by BARC)

For more data: www.barcindia.co.in/statistic.aspx