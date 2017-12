BARC India Ratings: Week 49; Super Dancer leaps up

Want to know which TV show and channel ruled the roost last week?

Well, here we present you the BARC ratings.

Like always this time as well Colors, Zee TV and Star Plus ranked in the top position. In rural areas, Zee Anmol, Sony Pal and Star Utsav gained maximum ratings.

In 000s impressions

Urban Colors 460584 Zee TV 387912 Star Plus 349333 Star Bharat 340796 SAB TV 287022 Sony TV 286284 Sony Pal 178945 &TV 151942 Zee Anmol 144997 Star Utsav 142734

Rural Zee Anmol 466446 Sony Pal 428046 Star Utsav 404036 Star Bharat 384847 Rishtey 312805 Zee TV 248531 Dangal TV 243983 Colors 182512 Big Magic 153487 Star Plus 144503

Kumkum Bhagya, Kundali Bhagya and Taarak Mehta have this time again fall in top three rankings and Super Dancer has seen the huge leap. In rural areas, Baalveer, Kya Haal Mr Panchaal and Taarak Mehta have been forerunners.

(Impressions in 000s)

Urban

Zee TV’s Kumkum Bhagya 7362

Zee TV’s Kundali Bhagya 7345

SAB TV’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6973

Sony TV’s Super Dancer Chapter 6571

Colors’ Udaan 6089

Star Plus’ Yeh Hai Mohabbatein 5817

Star Plus’ Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 5783

Colors’ Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki 5532

Colors’ Tu Aashiqui 5413

Colors’ Bigg Boss 5401

Star Bharat’s Kya Haal Mr Paanchal 5132

Zee TV’s Zindagi Ki Mahek 5008

Colors’ Mahakali Ant Hi Aarambh Hai 4799

Zee TV’s Piyaa Albela 4692

Colors’ Shani 4514

Star Plus’ Naamkarann 4487

Colors’ Dil Se Dil Tak 4407

Star Plus’ Tu Suraj Main Saanjh Piya Ji 4346

Colors’ Ishq Mein Marjawan 3929

Colors’ Laado Veerpur Ki Mardani 3920

Rural

Sony Pal’s Baalveer 7774

Star Bharat’s Kya Haal Mr Panchaal 6994

Sony Pal’s Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 6463

Sony Pal’s Chintu Ban Gaya Gentleman 6356

Star Bharat’s Jiji Maa 5354

Star Utsav’s Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon-Ek Bar Phir 5235

Sony Pal’s Gutur Goon 5117

Rishtey’s Tere Naal Ishq 4918

Zee Anmol’s Ganga 4896

Sony Pal’s C I D 4808

Star Bharat’s Nimki Mukhiya 4728

Zee Anmol’s Kaala Teeka 4681

Zee Anmol’s Kumkum Bhagya 4551

Zee TV’s Kumkum Bhagya 4418

Zee Anmol’s Tashan E Ishq 4402

Sony Pal’s Sankat Mochan Mahabali Hanumaan 4343

Zee TV’s Kundali Bhagya 4338

Rishtey’s Rakshak Piya Ki 4225

Zee Anmol’s Laddoo 4107

Zee Anmol’s Satrangi Sasural 4103