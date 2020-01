BARC India Ratings: Bigg Boss in top three, Yeh Rishta picks up, and Yeh Hai Chahatein enters the charts!

MUMBAI: It’s BARC time! TellyChakkar brings to you this week’s ratings of your favourite shows and channels.



Colors is at the first position in the urban sector, followed by Star Plus and Sony SAB.



Dangal, Big Magic, and Zee TV have the maximum viewership in the rural sector.



Impressions



Urban



1 Colors 495294



2 STAR Plus 437074



3 SONY SAB 434081



4 Sony Entertainment Television 352481



5 Zee TV 344539



6 Dangal 264610



7 STAR Bharat 186503



8 &TV 122269



9 STAR Utsav 106471



10 Big Magic 93236



Rural



1 Dangal 937766



2 Big Magic 341824



3 Zee TV 261178



4 STAR Plus 222622



5 Colors 193525



6 SONY SAB 177490



7 Sony Entertainment Television 117705



8 STAR Bharat 88753



9 Colors Rishtey 81320



10 STAR Utsav 77819



Zee TV’s Kundali Bhagya is the most viewed show in the urban area, followed by Colors’ Naagin and Bigg Boss 13.



Dangal's Mahima Shanidev Ki is at the first position in the rural area, followed by Dwarkadheesh Bhagwan Sri Krishna and Bandini.



Impressions

Urban



Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 8272



Colors’ NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 7718



Colors’ BIGG BOSS 7317



STAR Plus’ YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 7053



Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 7025



Sony Entertainment Television’s INDIAN IDOL 6570



SONY SAB’s TAARAK MEHTA KA OOLTAH CHASHMA 6528



Colors’ CHOTI SARDARNI 6440



Sony Entertainment Television’s THE KAPIL SHARMA SHOW 6040



STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 5749



STAR Plus’ YEH RISHTEY HAIN PYAAR KE 5593



Colors’ SHAKTI-ASTITVA KE EHSAAS KI 5127



STAR Plus’ DANCE PLUS 5 4872



Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 4448



STAR Plus’ KASAUTI ZINDAGI KAY 4445



Zee TV’s ISHQ SUBHAN ALLAH 4440



STAR Plus’ KAHAAN HUM KAHAAN TUM 4216



Zee TV’s GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3700



STAR Plus’ DIVYA DRISHTI 3684



STAR Plus’ YEH HAI CHAHATEIN 3411

Rural



Dangal’s MAHIMA SHANIDEV KI 13571



Dangal’s DWARKADHEESH BHAGWAN SRI KRISHNA 13360



Dangal’s BANDINI 12194



Dangal’s BABA AISO VAR DHUNDO 11538



Dangal’ KITANI MOHABBAT HAI 9879



Dangal’s PYAAR KI LUKA CHHUPI 7362



Zee TV’s KUNDALI BHAGYA 6307



Dangal’s PHIR LAUT AAYI NAAGIN 5846



Zee TV’s KUMKUM BHAGYA 5808



Dangal’s CIF 5490



Big Magic’s JAI JAI JAI BAJRANG BALI 5124



Colors’ NAAGIN BHAGYA KA ZEHRILA KHEL 4660



Big Magic’s JHANSI KI RANI 4368



Zee TV’s TUJHSE HAI RAABTA 3576



Big Magic’s PARMAVTAR SHREE KRISHNA 3575



STAR Plus’ YEH JAADU HAI JINN KA 3447



Colors CHOTI SARDARNI 3397



Zee TV GUDDAN TUMSE NAA HO PAYEGA 3118



STAR Plus YEH RISHTA KYA KEHLATA HAI 3028



Big Magic VIKRAM BETAL KI RAHASYA GATHA 2964